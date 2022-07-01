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В Киеве изъяли стекла из РФ на сумму более 9,5 млн грн: отдадут на восстановление домов в Буче и Ирпене
В Киеве следователи Национальной полиции изъяли товар производства России на более чем 9,5 млн грн. Сейчас решается вопрос об аресте и передаче имущества в АРМА. Изъятые стекла будут использованы для восстановления населенных пунктов, пострадавших от нападения российской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Следователи ГСУ НПУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – по факту финансирования военной агрессии РФ.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на территории складских помещений г. Киева хранится продукция предприятия, зарегистрированного на территории России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Следователи Главного следственного управления при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора и с участием работников Департамента стратегических расследований НПУ провели обыск в указанных складских помещениях.
В ходе обыска изъято более 46 тыс. кв. товара из стекла производства РФ более чем на 9,5 миллионов гривен. Также изъяты два грузовика с полуприцепами, принадлежащими предприятию, зарегистрированному в республике Беларусь.
Решается вопрос о наложении ареста и передаче указанного имущества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
"Предварительно планируется, что изъятые стекла будут использованы для восстановления населенных пунктов, пострадавших от нападения российской армии, в частности речь идет об Ирпене и Буче", - говорится в сообщении.