В Киеве изъяли стекла из РФ на сумму более 9,5 млн грн: отдадут на восстановление домов в Буче и Ирпене

В Киеве следователи Национальной полиции изъяли товар производства России на более чем 9,5 млн грн. Сейчас решается вопрос об аресте и передаче имущества в АРМА. Изъятые стекла будут использованы для восстановления населенных пунктов, пострадавших от нападения российской армии.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи ГСУ НПУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – по факту финансирования военной агрессии РФ.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на территории складских помещений г. Киева хранится продукция предприятия, зарегистрированного на территории России.

Следователи Главного следственного управления при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора и с участием работников Департамента стратегических расследований НПУ провели обыск в указанных складских помещениях.

В ходе обыска изъято более 46 тыс. кв. товара из стекла производства РФ более чем на 9,5 миллионов гривен. Также изъяты два грузовика с полуприцепами, принадлежащими предприятию, зарегистрированному в республике Беларусь.

Решается вопрос о наложении ареста и передаче указанного имущества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"Предварительно планируется, что изъятые стекла будут использованы для восстановления населенных пунктов, пострадавших от нападения российской армии, в частности речь идет об Ирпене и Буче", - говорится в сообщении.