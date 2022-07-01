У Києві вилучили шибки з РФ на суму понад 9,5 млн грн: віддадуть на відновлення будинків у Бучі та Ірпені

У Києві слідчі Національної поліції вилучили шибки виробництва Росії на понад 9,5 млн грн. Наразі вирішується питання про арешт та передачу майна в АРМА. Вилучене скло буде використано для відновлення населених пунктів, які постраждали від нападу російської армії.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Слідчі ДСУ НПУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України – за фактом фінансування військової агресії РФ.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території складських приміщень м. Києва зберігається продукція підприємства, яке зареєстровано на території Росії.

Слідчі Головного слідчого управління за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та за участю працівників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ провели обшук у зазначених складських приміщеннях.

У ході обшуку вилучено понад 46 тис. кв. товару зі скла виробництва РФ на понад 9,5 мільйонів гривень. Також вилучено дві вантажівки з напівпричепами, що належать підприємству, зареєстрованому в республіці Білорусь.

Вирішується питання про накладення арешту та передачу зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

"Попередньо планується, що вилучені шибки будуть використані для відновлення населених пунктів, які постраждали від нападу російської армії, зокрема йдеться про Ірпен і Буч", - йдеться в повідомленні.