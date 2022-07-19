Збитки Бучі від війни виявилися вп'ятеро меншими, ніж для Ірпеня

Аналітичний центр KSE Institute оцінює збитки від війни для інфраструктури міста Буча Київської області у 5,2 мільярда гривень, або 191,3 мільйона доларів.

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Як ідеться у його повідомленні, оцінка втрат здійснюється на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. На сьогодні це найточніші дані оцінки збитків міста.

За час окупації міста російськими військами, що тривала понад місяць до 31 березня, було пошкоджено 2512 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнування.

Майже половину збитків для інфраструктури Бучі складають збитки житловому фонду – 2,4 мільярда, з яких збитки через руйнування багатоквартирних будинків оцінено у 1,6 мільярда, а приватних будинків - у майже 679 мільйонів гривень.

Загалом у Бучі зруйновано та пошкоджено 861 приватний будинок, 122 багатоквартирні будинки, 875 господарських будівель, 149 таунхаусів, 202 гаражі та 35 теплиць. Загальна площа постраждалих житлових будинків – понад 1 мільйон квадратних метрів.

Збитки, завдані соціальній інфраструктурі міста, складають понад 2 мільярди грн. Через війну у Бучі зруйновано та пошкоджено, зокрема, 26 освітніх закладів, 20 готелів та закладів рекреації, 5 культурних та релігійних закладів, 3 офіси та конференц-центри та 1 спортивний заклад.

Найбільшу суму збитків з-поміж усіх пошкоджених та зруйнованих обʼєктів соціальної інфраструктури завдано комерційним обʼєктам – 1,8 мільярда гривень, а обʼєктам сфери освіти – на 152,4 мільйона гривень.

Через руйнування обʼєктів промислової інфраструктури Буча втратила понад 290 мільйонів грн. З-поміж 127 зруйнованих та пошкоджених обʼєктів промисловості – 39 промислових будівель, 24 господарські споруди та 5 складів.

Ще 487,9 мільйона гривень збитків Бучі було завдано внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери.

Нагадаємо, що нещодавно у KSE зробили також аналогічний звіт щодо збитків від війни та окупації сусіднього з Бучею міста Ірпінь. Однак тамтешні руйнування виявилися майже вп'ятеро більшими.