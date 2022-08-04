Збитки Гостомеля від війни оцінили майже у 10 мільярдів гривень

KSE Institute оцінює збитки від війни для інфраструктури селища Гостомель Київської області у 9,5 мільярда гривень, або майже 343 мільйона доларів. При цьому, як ідеться у повідомленні цього аналітичного центру, ця сума не враховує збитки, завдані під час війни аеродрому "Антонов".

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Зазначається, що оцінка втрат здійснювалася на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. Обрахунки здійснено відповідно до курсу долара станом на 1 січня 2022 року.

"З 24 лютого Гостомель став однією з ключових цілей російських окупантів на шляху до Києва: його обстрілювали та бомбили з повітря, а в місцевому аеропорту "Антонов" намагався висадитись десант. За аеропорт і саме місто точилися важкі бої, а звільнити населений пункт вдалося тільки 2 квітня", - нагадують у КШЕ.

Зазначається, що внаслідок бойових дій у Гостомелі зруйновано майже 40% - 4,5 тисячі з 11,8 тисячі - існуючих будівель. Зокрема, повністю або сильно зруйновано 905 обʼєктів.

Найбільших збитків війна завдала промисловості — на 5,4 мільярда гривень: у Гостомелі зруйновано або пошкоджено 130 господарських споруд, 72 промислові будівлі, 59 обʼєктів будівництва та 57 складів. Постраждали будівлі таких підприємств як "Ветропак Гостомельський склозавод", НВП "ПІМ", "Екатерра Україна", "Хаус Еко", "Вікна Дизайн".

На другому місці за збитками - житловий фонд, збитки якого KSE Institute оцінює у 3,3 мільярда гривень. У селищі постраждало загалом 1524 приватні будинки, 111 багатоквартирних будинків та 310 таунхаусів загальною площею 963,8 тисячі квадратних метрів.

Через руйнування обʼєктів соціальної інфраструктури Гостомель втратив 842,7 мільйона гривень, з яких 482 мільйона — збитки, завдані комерційним спорудам, 177,5 мільйона — закладам освіти, 4,8 мільйона — закладам охороні здоровʼя.

Серед обʼєктів соціальної інфраструктури в Гостомелі зруйновано 4 школи, 2 дитсадки, амбулаторія, приватна клініка, 3 церкви, 17 продуктових магазинів, 9 закладів харчування.

Ще у 68 мільйонів гривен оцінюються збитки адміністративної інфраструктури. Так, серед пошкоджених обʼєктів — 2 поштових відділення, пожежна частина, 5 урядових та адміністративних будівель, а також 3 готелі.

Зазначимо, що загалом станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури, за оцінками KSE Institute, складає 108,3 мільярда доларів, або 2,9 трильйона гривень, а мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів — 185 мільярдів доларів.

Нагадаємо також, що раніше у KSE вирахували розмір збитків для сусідніх міст Буча та Ірпінь, і для першого вони виявилися вп'ятеро меншими, ніж для другого.