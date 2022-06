Украина 3.0: отраслевые эксперты, экономисты и бизнесмены о путях возрождения страны

Портал DELO и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" представляют мнения отраслевых экспертов, экономистов и бизнесменов о путях экономического возрождения Украины. Еще не утихли звуки орудий, а большинство аналитиков уверены, что уже нужно составлять план восстановления страны. Основной тезис спикеров: Украина должна забыть о довоенном укладе, предыдущих достижениях и воспользоваться историческим шансом построить новую, современную, продвинутую экономику. За основу мы должны взять правила и критерии успешных стран Старого и Нового света. Первостепенными задачами эксперты называют развитие отечественного военно-промышленного комплекса, строительной отрасли, альтернативной энергетики, инновационного агропромышленного комплекса и новейших информационных технологий.

Технологический прыжок

Юрий Городниченко, председатель Международного академического совета KSE, профессор Калифорнийского университета Berkeley, соавтор "Очерка восстановления Украины"

Сегодня очень сложно делать что-либо другое, кроме как противостоять российскому вторжению. Но пора думать о будущем, о том, что будет после войны.

В нашем очерке (A Blueprint For The Reconstruction Of Ukraine, разработанном группой специалистов из нескольких мировых экономических школ под руководством Юрия Городниченко. — Ред.) мы предполагаем, что Европейский Союз будет центральным игроком послевоенной реконструкции Украины. Ведь Украина и ЕС в какой-то момент станут едиными, поэтому главную роль в восстановлении надо отдать именно Европе. Таким образом Украина и ЕС смогут лучше согласовать свои интересы.

Восстановление Украины после войны не должно финансироваться за счет кредитов. Ей и так будет сложно, и ее возможности по обслуживанию своих долгов будут ограниченными. Это должна быть помощь, гранты, что-то безвозмездное. Нужно создать агентство, которое бы координировало всех, кто будет оказывать помощь Украине, чтобы избежать дублирования или бесполезного расходования средств. В то же время основой успеха Украины в долгосрочном периоде является привлечение иностранного капитала и технологий, чтобы радикально модернизировать страну.

Главной целью восстановления инфраструктуры Украины должна быть интеграция в рынок Евросоюза, чтобы воспользоваться экономией на масштабе и конкурентными преимуществами европейского рынка. В частности, следует укрепить связь с ЕС в транспортной отрасли. Блокада украинских портов Россией показала уязвимость украинских торговых маршрутов. Чтобы не допустить очередную блокаду, Украина должна иметь более устойчивую транспортную связь с ЕС (железная дорога, автомагистрали, трубопроводы, мосты), возможность экспортировать в Европу или европейские транспортные хабы. Использование концессий и совместных предприятий с европейскими транспортными компаниями может ускорить прогресс в этом.

Украина постепенно модернизировала свои производственные мощности, внедряя новые технологии, однако большая часть ее капитала и производственных технологий были устаревшими. Реконструкция станет для Украины технологическим скачком. Самая очевидная возможность — создание безуглеродной экономики как способ координировать инвестиции в будущем, а также чтобы максимально снизить зависимость от ископаемого топлива.

Страна будет совсем другой после войны. Надеюсь, что Украина станет единой, свободной, демократической. Она будет на пути вступления в ЕС, а может, уже ее членом. Будет мир. Таким я вижу будущее Украины.

Прогрессивные принципы

Евгений Пенцак, руководитель программы MBAF в KMBS (Киево-Могилянская бизнес-школа), PhD

Очередной этап войны России против Украины закончится подписанием соглашения о прекращении огня, но не о прекращении войны как таковой. Перед украинским правительством, офисом президента и всем украинским народом встанет вопрос построения новой Украины, чтобы не допустить больше российской агрессии. Надеюсь, мы получим в достаточном объеме высокотехнологичное оружие, а также военную экспертизу и гарантии безопасности, чтобы в будущем защитить свое государство от российского нашествия. Значит после завершения войны встанет вопрос разработки эффективного плана развития Украины, чтобы достойно войти в коалицию европейских государств, то есть в Европейский Союз.

Экономическая политика государства должна основываться на прогрессивных принципах. Экономика не должна быть частью частных индивидуальных интересов и защищать тех, кто хотел бы использовать государство для своей выгоды. Экономика государства — это не свободный рынок и не стопроцентное присутствие государства в экономической системе. Экономика должна служить всеобщему благосостоянию украинцев.

Главным фокусом развития экономики Украины, на мой взгляд, должен стать военно-промышленный комплекс. Вторым важным фокусом может быть аграрная отрасль, а именно инвестиции в повышение эффективности ведения агробизнеса, в частности, в орошение, инновационные технологии выращивания сельхозкультур и высокоэффективное животноводство. Украина должна оставаться мировым лидером в сфере IТ-аутсорсинга, а также становиться лидером в ІТ-разработках для ВПК. Развитие ВПК потребует инвестиций и модернизации металлургической отрасли. Украине нужны будут реформы по использованию энергосберегающих технологий через внедрение концессий, дальнейшее развитие солнечной и ветровой энергетики, разработку новых нефтяных и газовых месторождений с использованием инновационных технологий бурения. Украина должна срочно приступить к добыванию сланцевого газа, пригласив для этого мировых лидеров. Строительная отрасль станет одним из драйверов экономики. Образование тоже должно быть важным элементом развития экономики и инноваций.

Для быстрой реализации проектов развития необходима привлекательная инвестиционная среда, а также гарантия защиты инвестиций. Государство должно лишь назвать приоритетные направления развития украинской экономики, а задача бизнеса —эффективно реализовывать соответствующие проекты. Также необходимо создать агентство по восстановлению и развитию украинской экономики, чтобы координировать и эффективно направлять инвестиции в отечественную экономику на основе доверия и открытости.

Драйверы развития

Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture

Вижу несколько драйверов развития экономики после войны.

Первая точка роста — индустриальные парки. Их должно строить государство. Речь идет не только о строительстве коммуникаций и инфраструктуре вокруг таких парков. Государство должно строить помещения, заводы, чтобы бизнес мог сразу работать. Принять закон недостаточно, нужны люди, которые будут его реализовывать. Украине нужны десятки индустриальных парков. Готов вместе с командой бесплатно помогать правительству внедрять эту программу. Такие парки позволяют украинским производителям осуществлять релокацию в безопасные регионы страны.

Я уже встречался во Львове с мэром Андреем Садовым. Изучаем вариант создания здесь индустриального парка, чтобы производства не перемещались за границу, а оставались в Украине и создавали рабочие места. Хотим создать такие условия, чтобы бизнес возвращался из-за границы.

Еще один драйвер — программы для регионов, которые Украина будет восстанавливать после войны. Например, в Харькове условия для бизнеса должны быть втрое лучше, чем в Киеве. Это касается как налоговых льгот, так и других программ поддержки.

Необходимы также изменения в налоговой политике. Существует заблуждение, что рост экономики зависит от налогов. На самом деле рост экономики зависит от способности людей покупать. Если государство после войны всех обложит налогами, то не будет ни бизнеса, ни денег, ни рабочих мест.

Поспособствует развитию украинской экономики ограничение давления правоохранительных органов на бизнес. В частности, нужно уменьшить количество контролирующих органов, которым разрешат проверять бизнес.

Как можно скорее запустить экономику очень важно для победы. Теперь это мой личный приоритет. Чем быстрее мы восстановим экономику, тем быстрее сможем возродить Украину. Впереди много дел, надо собраться и много работать.

Зеленый переход

Сергей Евтушенко, соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables

Европейский Союз и Украина уже хорошо поняли сущность энергетической независимости. Украина прочувствовала на себе важность этой составляющей раньше, Евросоюз спустя некоторое время. Некоторые страны ЕС лишь сегодня поняли, что политика последних двух десятков лет не ведет к энергонезависимости. Сегодня я не сомневаюсь, что Европа через пять лет станет полностью энергетически независимой. Будут сформированы даже избыточные мощности, лишь бы не оказаться в зависимости от ненадежного поставщика. Я уверен, что Германия, Нидерланды и другие страны вместе построят необходимое количество новых LNG-терминалов и реализуют новые транзитные проекты по созданию новейших сетей электропередач, газопроводов, хранилищ газа. Стратегия будет такой, чтобы в течение последующих пяти лет Европа как можно меньше зависела от РФ.

Украина уже подала заявку на членство в Евросоюзе. Эксперты небезосновательно считают, что наша страна получит статус кандидата в члены ЕС в конце июня этого года. Украина уже выразила пожелание, чтобы процедура вхождения в ЕС длилась не дольше двух лет. В ЕС звучат разные оценки. Но всем хорошо известно, что там очень требовательное законодательство относительно зеленого перехода. Поэтому требования ЕС по возобновляемой энергетике в энергобалансе страны со временем возрастут. В прошлом году целевые показатели были пересмотрены. По новым требованиям уровень проникновения должен составлять 45-55% к 2030 году, а к 2050 году ЕС планирует завершить переход к углеродно-нейтральной экономике.

Однако реальность, я уверен, откорректирует энергетические ориентиры. Я не сомневаюсь, что уже в этом году у ЕС будут новые целевые показатели и требования к зеленым нормам в Европе возрастут. Европа закончит переход к углеродно-нейтральной экономике гораздо быстрее, процесс ускорится по крайней мере на лет десять. Россия скоро потеряет в Европейском Союзе огромный рынок сбыта, который она могла бы иметь до 2050 года. Континентальная авантюра РФ более чем на 20 лет ускорит потерю ею европейского рынка. Энергетическое фиаско РФ потерпит в Европе в ближайшие десять лет.

Будущее возобновляемой энергетики в Украине во многом определяется не только ускорением движения Европы к энергонезависимости, но и сроками победы Украины в войне, а также размерами убытков отечественной энергетической отрасли. Ведь почти 60% всех генерирующих мощностей Украины находятся сегодня в зоне оккупации или боевых действий. Как и мощности нашей компании. То есть в целом из энергетического пула в $12 млрд инвестиций примерно $7,5 млрд под очень высоким риском.

Определяющей в восстановлении отрасли будет политика государства по энергорынку. Надеюсь, что будут созданы механизмы, которые позволят в послевоенный период быстро реанимировать энергетику и всю экономику. Отрасль хотела бы видеть уверенное и эффективное государственное управление для быстрого восстановления после войны. Для компенсации огромного ущерба, причиненного войной, необходимо создать действенный механизм, например, фонд. Подавать в суд иски на РФ о возмещении убытков от имени десятков тысяч субъектов бизнеса разного масштаба или хотя бы отраслевые иски должно государство.

Ветер перемен

Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации

Сегодня Министерство энергетики считает атомную энергетику основой генерации для Украины. Однако вопросы, связанные с продлением срока службы или модернизацией атомных электростанций, являются краеугольным камнем украинской атомной энергетики. Нерешенными остаются и вопросы хранения отработанного ядерного топлива и его поставок в Украину. Раньше эту функцию в значительной степени выполняла Россия. Наличие централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения, всего в 130 км от Киева, несет потенциальную угрозу жителям столицы. Захват Запорожской и Чернобыльской электростанций российскими оккупантами или полеты российских ракет над Хмельницкой АЭС, которые, к счастью, не повредили станцию, демонстрируют существенный риск ядерного терроризма.

Еще более сложная ситуация в тепловой энергетике Украины. Большинство из действующих ТЭС работает на угле, нанося огромный ущерб экологии и негативно влияя на здоровье местного населения. Почти 60% угольных электростанций в Украине устарели, они давно прошли нормативный срок службы в 25 лет. Эксплуатация украинских ТЭС очень дорогая из-за низкой эффективности и высоких затрат на техническое обслуживание.

Зависимость Украины от ископаемой и атомной энергетики делает нас уязвимыми к российским атакам, как гибридным, так и военным. Поэтому вместо восстановления энергетической инфраструктуры, работающей на ископаемом топливе, послевоенная Украина должна построить новую энергетическую систему с широкомасштабным использованием возобновляемых источников энергии. И хотя в проекте Национального плана действий по возобновляемой энергии планируют увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе до 25% к 2030 году, мы должны брать пример с ЕС и стремиться к более амбициозной цели — 40% ВИЭ в энергоснабжении страны к 2030 году. Украина может и должна стать региональным центром экономической и энергетической декарбонизации. Декарбонизация всей отечественной экономики должна стать одним из приоритетов развития энергетической отрасли и промышленности.

Других альтернатив нет. Мир отказывается от угля. Атомная энергетика не является решением для Украины. Не только потому, что она снова может стать мишенью ядерного терроризма, но и потому, что строительство новых АЭС требует много времени и денег. В то же время объекты возобновляемой энергетики быстро строятся и намного дешевле, а главное, они более безопасны как для окружающей среды, так и для людей.

Развитие современного энергетического сектора, который использует возобновляемые источники энергии, и отказ от нежизнеспособных технологий ископаемой энергетики прошлого сделает энергетический сектор Украины действительно независимым и привлекательным для прихода инвестиций в развитие экономики после войны. Энергетическая независимость для некоторых стран является выбором. Для Украины это жизненная необходимость.

Гибкая энергосистема

Георгий Гелетуха, глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины, д. т. н.

Война России против Украины поставила наше государство, ЕС и весь мир перед вызовом введения эмбарго на закупку нефти, газа и угля в стране-агрессоре. Так, Международное энергетическое агентство рекомендует не подписывать никаких новых контрактов на поставку газа из России, заменить поставки российского газа из других источников, ускорить запуск новых ветровых и солнечных проектов, максимизировать производство электроэнергии из биомассы и ядерной энергии, активизировать усилия по диверсификации и декарбонизации источников энергосистемы и другие меры.

К сожалению, почти 40% энергии Украина вынуждена закупать за границей. Фактическое потребление газа в 2021 году составило 26,8 млрд м3, в частности, населением — 8,6 млрд м3, производителями тепла — 6,3 млрд м3, промышленностью, бюджетными организациями и другими не бытовыми потребителями — 11,9 млрд м3. Необходимый импорт газа в Украину в последнее время составил 8-10 млрд м3 ежегодно.

Наиболее действенным направлением для сокращения импорта газа в Украину является его замещение биомассой и твердым биотопливом при производстве тепловой энергии. Только это позволит заместить потребление 3,0 млрд м3/год к 2030 году и 10,3 млрд м3/год к 2050 году. Есть еще как минимум шесть направлений деятельности по сокращению импорта газа. Прогнозируют следующую их эффективность к 2030 (2050) году: дальнейшее строительство ветровых и солнечных электростанций — 1,7 (3,5) млрд м3/год; производство биометана — 0,8 (3,7) млрд м3/год; повышение энергоэффективности в системах централизованного теплоснабжения, зданиях и промышленности — 2,8 (5,6) млрд м3/год; внедрение тепловых насосов — 0,8 (1,2) млрд м3/год; повышение уровня гибкости и декарбонизации энергосистемы Украины благодаря биометану — 0,2 (0,8) млрд м3/год; поощрение потребителей к временному снижению температуры в помещениях на 1°C — 0,7 (0,7) млрд м3/год.

Учитывая планы развития до 2030 года, Украина способна сократить и заместить импортированный газ до 10 млрд м3/год и стать полностью энергонезависимой в отношении газа. Однако считаю, что срок достижения этого сокращения, заложенный в программных документах Украины, слишком велик. В нынешней военно-политической и экономической ситуации эти программные документы нуждаются в корректировке. Полностью отказаться от газа нам нужно намного раньше, в течение нескольких лет.

Считаю, что Украине необходимо как можно быстрее разработать действенную и амбициозную программу отказа в течение нескольких лет от импортного газа. Эта программа должна стать основой восстановления энергетики Украины после войны.

Инвестиции и реформы

Игорь Мазепа, основатель, генеральный директор инвесткомпании Concorde Capital

Украина только входит в затяжной вооруженный конфликт, поэтому восстанавливать экономику будем 1-2 года. Однако у украинского бизнеса есть определенные перспективы развития в условиях войны и в послевоенное время. Но первое, что нужно сделать, это как можно быстрее закончить войну. Важно наладить поставку сырья, топлива, запчастей и других материальных ресурсов, обеспечить доступ к ним отечественных производителей. Также следует наладить сбыт украинских товаров металлургической и сельскохозяйственной отраслей. Необходимо упростить все процедуры доступа предпринимателей к сырью и получению всего необходимого для работы. И нужно поддерживать украинцев за счет иностранных партнеров, чтобы люди могли покупать товары и таким образом поддерживать потребительский спрос.

Огромные разрушения страны подтолкнут к послевоенному строительному буму. Это станет толчком для всех причастных к строительству отраслей и сырьевых рынков. Будет также высокий спрос на все, что касается пищевой промышленности. Угроза голода в ряде стран из-за войны в Украине стимулирует развитие аграрного рынка. Избирательно активизируется сектор информационных технологий, особенно продуктовые и сервисные компании, направленные на внешнее потребление.

Поддержка западных стран и потенциальные многомиллиардные инвестиции не должны остановить начавшиеся реформы. Не стоит тешить себя иллюзиями, будто весь мир нам теперь что-то должен. Без внутренних изменений никто не даст нам сотни миллиардов на восстановление страны.

Развитая переработка

Петр Мельник, президент УКАБ, исполнительный директор Agricom Group

Украина 3.0 должна стать цифровой и упрощенной, с меньшим количеством сотрудников госаппарата. На сегодня 60-70% работников неэффективны или выполняют непонятные задачи. Необходима оптимизация процессов и адаптация их в соответствии с реальными потребностями страны. Думаю, трети от существующих сегодня госслужащих и функций предостаточно. В конечном итоге Украина должна стать быстрой, адаптивной, свободной от чиновников и коррупции, с прозрачными и простыми правилами налогообложения. Страной, которая не повторяет чужой опыт, а дает новые экономические и налоговые смыслы. Я не уверен, что в ближайшем будущем Украина станет центром передовых технологий, но она однозначно может стать государством, быстро внедряющим прогрессивные решения.

В такой стране агросектор — это отрасль высокопроизводительных, экологических, экономически рентабельных технологий, которая постоянно внедряет инновации. В послевоенном будущем сельское хозяйство будет одним из флагманов отечественной экономики, что позволит увеличить валютные поступления в страну и повысить благосостояние граждан.

Украина и дальше останется одним из гарантов продовольственной безопасности в мире и будет иметь потенциал для увеличения производства агропродукции. Я уверен, что структура посевных площадей останется прежней. На рынке будут как крупные, так и средние и маленькие игроки. Однако фокус сместится на небольшие хозяйства с земельным банком 10-30 тыс. га, которые показали высокую эффективность в нынешних условиях.

Украина должна стать страной с развитой перерабатывающей промышленностью. Мы должны производить конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью, и именно эту нишу нужно найти для себя на мировом рынке. На мой взгляд, экспорт зерна и сырья — это хорошо, но такая роль не является экономически правильной, это не о долгосрочной перспективе. Кроме того, Украина должна интегрироваться в Европу и ее рынок, найти нишу для своих продуктов. Это сложно, но возможно.

Важным вопросом после войны будет также усовершенствование логистической сети в Украине и ее адаптация к европейской транспортной логистике. И, мне кажется, одним из приоритетов в послевоенном будущем будет развитие человеческого капитала. Имею в виду сохранение занятости и возвращение украинцев из-за границы, ведь люди — самый ценный потенциал страны.

Парадигма приграничья

Юрий Ганущак, директор Института развития территорий, автор и соавтор нескольких законопроектов по вопросам реформирования местного самоуправления, бюджета, государственных закупок и пенсионной системы

Нужна абсолютно новая парадигма дальнейшего развития Украины, которая базировалась бы на ее приграничье. Высокий риск повторной агрессии со стороны РФ диктует стратегию размещения инфраструктуры и бизнеса на территории Украины с учетом ее уязвимости, стоимости вложений, мобильности и технологичности.

Основной критерий, который следует учитывать при пересмотре стратегического планирования развития страны, — определение рисков поражения и возможных потерь народного хозяйства от разрушений инженерной, социальной, жилищной и бизнес-инфраструктуры, снижение человеческого потенциала в результате агрессии.

Целесообразность разделения территории Украины на зоны с высоким, средним и низким уровнем риска поражения актуальна для планирования развития территорий. В случае полномасштабной агрессии западные регионы могут рассматриваться как малоуязвимые и принимать эвакуированное население и движимые материальные ценности. У центральных регионов со средним уровнем риска будет миссия обеспечения поставок амуниции и продовольствия для нужд ВСУ. А территории, которые могут быть обстреляны вражеской дальнобойной артиллерией, к сожалению, являются прифронтовыми.

Решение о размещении бизнеса принимает сам бизнесмен. Однако у органов власти должны быть определенные инструменты влиять на такие решения, чтобы минимизировать риски как для бизнеса, так и для населения. Привлекательным кажется механизм страхования бизнеса. Государство не должно брать на себя все риски форс-мажора войны в случае размещения бизнеса в зоне высокого риска. На территории, непосредственно прилегающей к границе и подвергающейся минометному обстрелу с территории врага, нужно запретить размещать производственные мощности с высокой капитализацией. И это уже не столько вопрос самого бизнеса, сколько вопрос безопасности людей, проживающих на этой территории. На территории с высоким уровнем риска целесообразно размещать мобильный бизнес, например, IТ, бизнес с низкой капитализацией или низким уровнем добавленной стоимости.

Важным является также вопрос финансирования восстановления страны. И здесь ключевым экзаменом для послевоенной Украины является выбор механизмов использования средств. Жесткое сопровождение проектов, как это принято сегодня некоторыми донорами, неприемлемо: процедуры слишком затягиваются, да и иностранное сопровождение съедает много средств. Надежду, что доноры дадут денег, закрыв глаза на восстановление привычных для Украины "схем", также следует отбросить. Поэтому с учетом перспектив европейской интеграции Украина уже сейчас должна усваивать методологии программного и проектного планирования, которые работают в Европейском Союзе. И это станет примером лучшего выполнения домашнего задания Украины, необходимого для вступления в ЕС.