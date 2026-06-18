В Украину вернули тела 522 погибших в рамках репатриационных мер. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Следователи правоохранительных органов вместе с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Возвращение тел произошло в результате совместной работы Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе поблагодарили Международный Комитет Красного Креста за содействие.

Отдельно штаб отметил работу личного состава Вооруженных сил Украины, который перевозит репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения и организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в мае по результатам очередных репатриационных мер в Украину вернули тела 528 погибших.