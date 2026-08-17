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Национализированный отель в Буковеле готовят к продаже: кому он принадлежит

отель
Гостиница в Буковеле будет выставлена на аукцион. Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

Фонд госимущества Украины готовит к продаже гостиничный комплекс AmstelSki в Буковеле, ранее принадлежавший бывшему руководителю охраны экс-президента Виктору Януковичу Вячеславу Заневскому.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГИУ.

Подготовка к продаже

Отмечается, что в судах отменены все аресты и обременения, продолжается инвентаризация, оценка активов и регистрация прав собственности на земельные участки для дальнейшей продажи.

Ранее эта гостиница принадлежала подсанкционному лицу – Вячеславу Заневскому, офицеру Вооруженных сил РФ и бывшему руководителю охраны Виктору Януковичу).

По решению Высшего антикоррупционного суда от 5 февраля 2025 г. его имущество окончательно взыскано в доход государства. Сейчас все объекты находятся в ведении ФГИУ. Речь идет о 100% корпоративных прав ООО "Амстел-Ски", земельных участках под комплексом, пяти зарегистрированных торговых марок, среди которых бренды AmstelSki и DeMolen.

ФГИУ уже сменил руководство на объекте для обеспечения прозрачной деятельности и качественной предприватизационной подготовки.  

Фото 2 — Национализированный отель в Буковеле готовят к продаже: кому он принадлежит
Фото 3 — Национализированный отель в Буковеле готовят к продаже: кому он принадлежит
Фото 4 — Национализированный отель в Буковеле готовят к продаже: кому он принадлежит
Фото 5 — Национализированный отель в Буковеле готовят к продаже: кому он принадлежит

Кто такой Вячеслав Заневский

Вячеслав Заневский – бывший руководитель охраны президента-беглеца, российский офицер.

После начала полномасштабного вторжения он отвечал за безопасность при строительстве военно-логистических объектов россиян, в частности, моста через реку Кальмиус в Мариуполе, которая является частью сухопутного коридора из Ростова-на-Дону в Крым.

Также Заневский помогал российским войскам выявлять украинских патриотов, участников АТО и военнослужащих ВСУ на временно оккупированных территориях.

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на Вячеслава Заневского и сообщили ему о подозрении .

О гостиничном комплексе AmstelSki

Гостиничный комплекс AmstelSki расположен в с. Поляница Ивано-Франковской области, вблизи центра курорта "Буковель" и горнолыжных трасс. Отель имеет 31 номер, ресторан, конференц-зал и т.д.

Согласно данным "Опендатабот", ООО "Амстел-Ски" создано в 2014 году, уставный капитал 20 млн грн.

В ФГИУ отметили, что деньги от продажи гостиницы поступят в фонд восстановления Украины.

Ранее ФГИУ провел онлайн-аукцион по приватизации санкционной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту Артемию Лебедеву. За 13,5 млн грн жилье приобрела компания "Центр исследований беспилотных систем" – производитель дронов "Генерал Черешня".

Автор:
Светлана Манько

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