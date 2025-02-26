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Суд оставил в силе решение о конфискации активов бывшего охранника Януковича в пользу государства
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 25 февраля оставила в силе решение о конфискации активов экс-руководителя охраны Виктора Януковича, офицера российской армии в пользу государства. Активы включают в себя компанию, земельные участки, недвижимость, оружие и финансы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Конфискация активов Вячеслава Заневского, офицера РФ и бывшего главы охраны Януковича, остается в силе. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала решение от 5 февраля 2025 года по иску Минюста", — говорится в сообщении.
Таким образом, решение о взыскании в доход государства активов Заневского вступило в законную силу и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
В государственный бюджет конфисковано:
- 100% ООО "АМСТЕЛ-СКИ" (осуществляет управление гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле);
- 5 объектов интеллектуальной собственности;
- 12 участков земли;
- 2 квартиры;
- 4 паркоместа;
- транспортное средство Mercedes-Benz GL550;
- 10 единиц оружия;
- деньги на сумму более 300 тысяч гривен.
Что известно о Заневском
Вячеслав Заневский – офицер российской армии, экс-руководитель охраны Виктора Януковича. Он был владельцем 100% корпоративных прав ООО "Амстел-Ски", которое осуществляет управление гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле.
Помогал вооруженным силам РФ в поисковых мероприятиях по выявлению граждан Украины – военнослужащих ВСУ, участников АТО и других патриотически настроенных граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях.
По информации Минюста, Заневский после начала полномасштабного вторжения организовывал меры безопасности при строительстве военно-логистических инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях. Речь идет, в частности, о строительстве моста через реку Кальмиус в Мариуполе, который является частью сухопутной дороги из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым.
Напомним, что 5 февраля 2025 года суд удовлетворил иск Минюста, наложив на Заневскую санкцию в виде конфискации его активов в пользу государства.