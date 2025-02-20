Решение суда: РФ должно компенсировать Алчевскому коксохимическому заводу более 927 млн грн убытков

Восточный апелляционный хозяйственный суд вынес решение в пользу ПАО "Алчевский коксохимический завод" (АКХЗ), обязав Российскую Федерацию компенсировать более 927,5 млн грн за уничтожение важной документации предприятия.

Согласно информации прессрелиза юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", суд принял свое решение 5 февраля этого года, передает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что предыдущее решение Хозяйственного суда Луганской области, отказавшего в удовлетворении иска, было отменено.

Об Алчевском коксохимическом заводе

Алчевский коксохимический завод – одно из крупнейших предприятий Украины, занимавшееся производством кокса для промышленности.

После оккупации Алчевска в 2014 году завод потерял способность функционировать, а важные документы, подтверждавшие его финансовые требования, в частности, в ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ГТК), были уничтожены. Это усложнило взыскание долгов с контрагентов и привело к значительным убыткам.

В 2021 году Хозяйственный суд Луганской области признал АКХЗ банкротом и приступил к ликвидационной процедуре. В июле 2024 года ликвидатором предприятия был назначен арбитражный управляющий Александр Камша, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Следующими шагами в процессе выполнения решения о взыскании убытков станут поиск активов Российской Федерации на территории других государств и решение вопроса о наложении ареста на эти активы с целью погашения долга. Это длительный процесс, однако эти действия должны привести к положительному результату для АКХЗ и возмещению ущерба, нанесенного Российской Федерацией, что позволит направить полученные средства на счета кредиторов АКХЗ в рамках процедуры банкротства.

Напомним, с началом вторжения Министерство юстиции активно ищет активы лиц под санкциями и подает иски в Высший антикоррупционный суд для их взыскания в пользу государства. Среди взысканных активов – недвижимость, самолеты, авиадвигатели, историко-культурные ценности, оружие, руда, корпоративные права, более 2,8 млрд грн и ОВГЗ.