Минюст активизирует борьбу с подсанкционными лицами: уже взыскано 2,8 млрд грн и активы

С началом вторжения Министерство юстиции активно ищет активы лиц под санкциями и подает иски в Высший антикоррупционный суд для их взыскания в пользу государства. Среди взысканных активов – недвижимость, самолеты, авиадвигатели, историко-культурные ценности, оружие, руда, корпоративные права, более 2,8 млрд грн и ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Для поиска и идентификации активов подсанкционных лиц Минюст постоянно сотрудничает с другими государственными органами. После обнаружения активы проходят верификацию, и при наличии оснований для взыскания подается иск в суд. Если имущество формально принадлежит другим лицам, но контроль над ним сохраняется подсанкционным лицом, оно также может быть взыскано в пользу государства, отмечают в ведомстве.

Необходимыми предпосылками для применения санкции посредством взыскания в доход государства являются:

Действие военного положения в Украине. Применение к подсанкционному лицу санкции посредством блокирования активов по решению СНБО. Наличие активов в Украине, принадлежащих подсанкционному лицу или которыми оно может распоряжаться прямо или через других лиц. Установлены основания применения санкции в виде взыскания, определенные в Законе Украины "О санкциях".

О санкциях и результатах работы

С мая 2022 г. Департамент санкционной политики Минюста проработал 69 решений СНБО, касающихся около 12 200 подсанкционных лиц с санкцией блокирования.

Было направлено более 19,1 тыс. запросов по розыску активов, получено почти 14,9 тыс. ответов от государственных органов Из них в 2024 году санкция блокировки применена до 1,7 тыс. лиц, содержащихся в приложениях 18 новых решений СНБО.

За два года Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 69 исковых заявлений о взыскании активов подсанкционных лиц, из которых 27 было подано в 2024 году.

Высший антикоррупционный суд уже удовлетворил 60 исков Минюста, из которых два находятся на апелляционном обжаловании в АП ВАКС.

Среди взимаемых активов:

объекты недвижимости;

движимое имущество, в том числе самолеты;

авиадвигатели и запчасти;

историко-культурные ценности;

оружие;

руда;

корпоративные права украинских предприятий;

около 2,8 млрд грн;

облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) и имущественные права.

Санкция в виде взыскания активов применяется не только к близким к Кремлю российским олигархам, политикам, пропагандистам и коллаборантам, но и к предприятиям, финансирующим военный сектор РФ или обеспечивающим материально-техническую поддержку государства-агрессора.

Среди них — российский производитель строительных материалов "Группа ЛСР", авиализинговая компания "Ильюшин Финанс Ко.", авиакомпании "Авиакомпания им. С.В. Ильюшина" и "Волга-Днепр", авиастроительное предприятие "Роствертол", алюминиевая компания "Русал" и другие, поддерживающие агрессию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.