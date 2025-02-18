Мін'юст активізує боротьбу з підсанкційними особами: вже стягнено 2,8 млрд грн та активи

З початком вторгнення Міністерство юстиції активно шукає активи осіб під санкціями та подає позови до Вищого антикорупційного суду для їх стягнення на користь держави. Серед стягнутих активів — нерухомість, літаки, авіадвигуни, історико-культурні цінності, зброя, руда, корпоративні права, понад 2,8 млрд грн та ОВДП.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

Для пошуку та ідентифікації активів підсанкційних осіб Мін’юст постійно співпрацює з іншими державними органами. Після виявлення активи проходять верифікацію, і за наявності підстав для стягнення, подається позов до суду. Якщо майно формально належить іншим особам, але контроль над ним зберігає підсанкційна особа, воно також може бути стягнуто на користь держави, зазначають у відомстві.

Необхідними передумовами для застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави є:

Дія воєнного стану в Україні. Застосування до підсанкційної особи санкції у вигляді блокування активів за рішенням РНБО. Наявність активів в Україні, які належать підсанкційній особі або якими вона може розпоряджатися прямо чи через інших осіб. Встановлені підстави для застосування санкції у вигляді стягнення, визначені в Законі України "Про санкції".

Про санкції та результати роботи

З травня 2022 року Департамент санкційної політики Мін’юсту опрацював 69 рішень РНБО, що стосуються близько 12 200 підсанкційних осіб із санкцією блокування.

Було направлено понад 19,1 тис. запитів щодо розшуку активів, отримано майже 14,9 тис. відповідей від державних органів. З них у 2024 році санкція блокування застосована до 1,7 тис. осіб, що містяться в додатках 18 нових рішень РНБО.

За два роки Мін’юст подав до Вищого антикорупційного суду 69 позовних заяв про стягнення активів підсанкційних осіб, з яких 27 було подано у 2024 році.

Вищий антикорупційний суд вже задовольнив 60 позовів Мін’юсту, з яких два знаходяться на апеляційному оскарженні в АП ВАКС.

Серед стягнутих активів:

об’єкти нерухомості;

рухоме майно, зокрема літаки;

авіадвигуни та запчастини;

історико-культурні цінності;

зброя;

руда;

корпоративні права українських підприємств;

близько 2,8 млрд грн;

облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) та майнові права.

Санкція у вигляді стягнення активів застосовується не лише до близьких до Кремля російських олігархів, політиків, пропагандистів та колаборантів, а й до підприємств, які фінансують військовий сектор РФ або забезпечують матеріально-технічну підтримку держави-агресора.

Серед них — російський виробник будівельних матеріалів "Група ЛСР", авіалізингова компанія "Ільюшин Фінанс Ко.", авіакомпанії "Авіакомпанія ім. С.В. Ільюшина" та "Волга-Днепр", авіабудівне підприємство "Роствертол", алюмінієва компанія "Русал" та інші, що підтримують агресію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента УкраїниПетра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.