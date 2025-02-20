Верховный суд частично удовлетворил жалобы "Укрэнерго" по делу "Юнайтед Энерджи" и направил его на повторное рассмотрение

Верховный суд частично удовлетворил кассационные жалобы НЭК "Укрэнерго" и Нацкомиссии по вопросам энергетики, отменив решение судов первой и апелляционной инстанций по делу по иску ООО "Юнайтед Энерджи" и направив дело на повторное рассмотрение.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Таким образом, на сегодняшний день отменены все негативные решения, которые ставили под сомнение возможность взыскания "Укрэнерго" задолженности за неоплаченную электроэнергию. Речь идет о сумме 1,1 миллиарда гривен", — отметили в НЭК.

Суть спора

В марте 2022 года компания "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупила у "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн, которую в дальнейшем продала другим участникам рынка и не рассчиталась за нее. Со своей стороны "Банк Альянс", предоставивший безусловную и безотзывную гарантию выполнения "Юнайтед Энерджи" его финансовых обязательств, отказался погашать сумму задолженности.

Кроме того, банк подал иск против "Укрэнерго" с требованием признать выдаваемую банковскую гарантию не подлежащей исполнению. Банку удалось выиграть процессы в судах первой и апелляционной инстанций. Однако в конце января Верховный суд встал на защиту законности и интересов государства, отменив незаконные решения судов.

Как сообщили в "Укрэнерго", это решение суда дает дальнейшую возможность для удовлетворения иска госкомпании о взыскании с этого банковского учреждения 1,1 млрд гривен – как обеспечение за не оплаченную ООО "Юнайтед Энерджи" электроэнергию.

Напомним, в феврале НЭК "Укрэнерго" начало ежедневные аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.