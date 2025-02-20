Верховный суд впервые отменил санкции против иностранца, введенные президентом Украины

Француз Дюрей Луи-Мишель, много лет работавший в BNP Paribas, до 2022 года, добился отмены украинских санкций, подав иск против президента Украины Владимира Зеленского и выиграв дело в первой инстанции Верховного суда.

По имеющимся у агентства "Интерфакс-Украина" данным, это первое известное подобное решение суда о признании противоправным и недействительным введение персональных санкций против конкретного человека.

Луи-Мишель был членом Совета директоров ООО "Сетелем Банк" – совместного банка российского "Сбербанка" и французского BNP Paribas.

Против него по решению СНБО и указу президента от 19 февраля 2023 было применено шесть санкций сроком на 10 лет: от блокирования активов и предотвращения выведения капиталов за пределы Украины до приостановления выполнения экономических и финансовых обязательств и запрета въезда на территорию Украины.

Согласно материалам дела в августе 2023 года французский банкир подал жалобу в Верховный суд, а 25 сентября к делу как третьим лицам были привлечены инициатор санкций Национальный банк и СНБО.

Луи-Мишель отмечал, что по состоянию на дату применения санкций он уже несколько лет не состоял в должности члена Совета директоров или какой-либо другой должности в ООО "Сетелем Банк", поскольку еще 13 октября 2020 был уволен с вышеуказанной должности.

Национальный банк возражал против снятия санкций, но суд принял сторону истца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Также Офис генерального прокурора ведет процессуальное руководство по ряду уголовных дел против известных предпринимателей и бывших высокопоставленных должностных лиц, к которым СНБО применил персональные санкции.