Верховний суд вперше скасував санкції проти іноземця, введені президентом України

Француз Дюрей Луі-Мішель, який багато років працював у BNP Paribas, до 2022 року, домігся скасування українських санкцій, подавши позов проти президента України Володимира Зеленського та вигравши справу у першій інстанції Верховного суду.

За наявними у агентства "Інтерфакс-Україна" даними, це перше відоме подібне рішення суду щодо визнання противоправним та нечинним введення персональних санкцій проти конкретної людини.

Луі-Мішель був членом Ради директорів ТОВ "Сетелем Банк" – спільного банку російського "Сбєрбанка" та французського BNP Paribas.

Проти нього за рішенням РНБО та указом президента від 19 лютого 2023 року було застосовано шість санкцій терміном на 10 років: від блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України до зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборони в'їзду на територію України.

Згідно із матеріалами справи у серпні 2023 року французький банкір подав скаргу до Верховного суду, а 25 вересня до справи як треті особи були залучені ініціатор санкцій Національний банк й РНБО.

Луі-Мішель відзначав, що станом на дату застосування санкцій він вже кілька років не перебував на посаді члена Ради директорів чи будь-якій іншій посаді у ТОВ "Сетелем Банк", бо ще 13 жовтня 2020 року був звільнений з вищевказаної посади.

Національний банк заперечував проти зняття санкцій, але суд став на сторону позивача.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Також Офіс генерального прокурора веде процесуальне керівництво у низці кримінальних справ проти відомих підприємців та колишніх високопосадовців, до яких РНБО застосувала персональні санкції.