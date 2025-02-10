716 млн грн убытков: Верховный суд принял сторону "Укрэнерго" по делу о долгах "Юнайтед Энерджи"

Верховный суд полностью удовлетворил кассационную жалобу НЭК "Укрэнерго" и предоставил возможность взыскать с Банка Альянс средства за неоплаченную энерготрейдером "Юнайтед Энерджи" электроэнергию. Обстоятельства, изложенные в этой жалобе, стали основанием для возбуждения уголовного производства, расследуемого НАБУ и САП.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Детали дела

Как установило следствие, еще в марте 2022 года компания "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупила у "Укрэнерго" электроэнергию на сумму более 716 млн. грн. Несмотря на имеющуюся задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.

В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а вырученные средства вывели на счета подконтрольной зарубежной компании. Деньги за поставленную электроэнергию "Укрэнерго" так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.

В январе 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему и сообщили о подозрении организатору владельцу компании-нерезидента по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209; директору департамента Укрэнерго по ч. 2 ст. 364; председателю правления коммерческого банка, предоставившего гарантию, по ч. 2 ст. 364-1 и директору частной компании по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. В сентябре 2024 года дело было передано в суд.

Схема: НАБУ

Как сообщили в "Укрэнерго", это решение суда дает дальнейшую возможность для удовлетворения иска госкомпании о взыскании с этого банковского учреждения 1,1 млрд гривен – как обеспечение за не оплаченную ООО "Юнайтед Энерджи" электроэнергию. Банк Альянс, предоставивший безусловную и безотзывную гарантию по выполнению "Юнайтед Энерджи" своих финобязательств, отказался погашать сумму задолженности трейдера перед "Укрэнерго". При этом банк подал иск против оператора энергосистемы с требованием признать выдаваемую банковскую гарантию не подлежащей исполнению.

Сообщается, что банку удалось выиграть процессы в судах первой и апелляционной инстанций. Впрочем, Верховный суд принял защиту законности и интересов государства, отменив незаконные решения судов.

"Решение Верховного суда является весомым аргументом в пользу "Укрэнерго" по делу по иску компании в Банк Альянс. Это дело с марта 2023 года находится на рассмотрении в Северном апелляционном хозяйственном суде", — говорится в сообщении госкомпании.

Напомним, в феврале НЭК "Укрэнерго" начало ежедневные аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.