Украина начнет аукционы по торговле электроэнергией со Словакией и Венгрией

НЭК "Укрэнерго" приступит к ежедневным аукционам по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, в соответствии с европейскими стандартами, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия и Украина – Венгрия.

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Об этом сообщили на сайте JAO.

Отмечается, что ежедневные аукционы по продаже электроэнергии на венгерско-украинской границе начнутся 22 февраля, а заявки на доставку будут принимать 23 февраля.

Что касается Словакии, то здесь правила распределения вступят в силу 4 марта, а заявки на доставку будут принимать 6 марта.

В JAO добавляют, что информация о времени проведения аукционов будет сообщена позже.

Добавим, что введение совместных аукционов является одним из требований ЕС по реформированию украинского рынка электроэнергии.

Аукционы по торговле электроэнергией

16 января между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые прошли аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Напомним, впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией в ноябре 2023 года.

Тогда аукционы были проведены на платформе Укрэнерго одновременно для участников рынка из Румынии и Украины. Ожидаемая дата поставки электроэнергии – 3 ноября. При этом максимальная возможность передачи электроэнергии для экспорта составляла 200 МВт, а для импорта – 400 МВт.

Разница между общими и односторонними аукционами

В "Укрэнерго" отмечают, что во время совместных аукционов все участники рынка принимают участие в одном аукционе и соперничают за весь объем предлагаемой для продажи пропускной способности межгосударственного интерконнектора. Победитель аукциона получает право использовать пересечение как для себя, так и для своего контрагента в соседней стране. После продажи права доступа к интерконнекторам, операторы энергосистем разделяют поровну доходы.

Односторонние аукционы производятся в каждой стране отдельно, графики и условия не согласовываются между операторами энергосистем соседних стран.

После этого операторы систем передачи согласовывают распределенный объем и доходы не делятся между операторами энергосистем. Такие аукционы сейчас проводятся между Украиной и Польшей, Словакией и Молдовой как по экспортным, так и по импортным направлениям.

Источник фото: ua.depositphotos.com