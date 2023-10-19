Импортировать или простаивать. Как Минэнерго возвращает механизм гарантий энергоснабжения бизнеса

Министерство энергетики решило повторить опыт зимы 2022/23 годов и разработало механизм, позволяющий бизнесу избежать отключений электроэнергии даже при дефиците в энергосистеме. Теперь крупным компаниям нужно решить: покупать дорогую электроэнергию у ЕС или простаивать.

Министерство энергетики решило повторить опыт прошлой зимой и разработало механизм, позволяющий бизнесу избежать отключений электроэнергии даже при дефиците в энергосистеме. Теперь крупным компаниям нужно решить: покупать дорогую электроэнергию у ЕС или простаивать.

Украина готовится к тяжелой зиме. По оценкам экспертов, правительству и военным вероятность повторения массированных атак на энергетическую инфраструктуру этой зимой высока. В этом случае "Укрэнерго" может снова прибегнуть к отключениям света как бытовым потребителям, так и бизнесу .

Отключение света прошлой зимой было существенной проблемой как для небольшого бизнеса, так и для промышленных предприятий. Одним из выходов из ситуации для крупных промышленных предприятий стало правительственное постановление, позволяющее бизнесу получить гарантии не отключения света в обмен на импорт электроэнергии из-за границы . Этой зимой в министерстве энергетики очевидно также ожидают дефицита в энергосистеме, поэтому министерство подготовило правительственное решение, по которому бизнес получит гарантии не отключения этой зимы, при условии импорта 50% электроэнергии от собственного потребления .

Эксперты говорят, что эта инициатива министерства скорее административной "заплаткой", чем решением проблемы, а дефицит в энергосистеме можно было бы преодолеть убрав прайс-кепы на рынке электрической энергии для бизнеса.

Поскольку предельные цены в Украине зимой будут ниже, чем цены на рынке ЕС, трейдерам будет невыгодно закупать электроэнергию в соседних странах и продавать ее на украинском рынке. В то же время в "Укрэнерго" уверяют, что крупные промышленные компании могут закупать электроэнергию на рынке ЕС напрямую. Правда, по цене выше, чем в Украине, но это позволит работать даже в условиях отключений.

В то же время, по оценкам трейдеров, Украине не удастся избежать дефицита в энергосистеме даже при отсутствии обстрелов. В таких условиях импорт более дорогой электроэнергии из ЕС станет едва ли не единственным способом для крупных промышленных предприятий избежать простоя.

Как прайскепы мешают импорту

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, инициатива министерства энергетики относительно не отключения бизнеса, который будет импортировать 50% электроэнергии от собственных потребностей, обусловлена тем, что ожидается определенный дефицит электроэнергии зимой. Потому министерство хочет поощрить импортировать электроэнергию промышленные компании.

“Это будет этот импорт в полном объеме, или нет - неизвестно. Действующие прайс-кепы делают такой импорт коммерчески невыгодным, поскольку цены на электроэнергию, газ перед зимой растут и они будут превышать в отдельные пиковые часы украинские прайскепы. Сейчас импорт осуществляется, поскольку пока прайс-кепы выше цены электроэнергии в ЕС. А зимой цена будет расти, поскольку отпадет солнечная генерация, а уголь и газ будут дорожать. Тогда трейдерам будет невыгодно покупать импортную электроэнергию, потому что они не смогут продать ее нормально на европейских рынках”, - говорит Омельченко.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что принятое решение является лишь административным шагом, которым, вероятно, решит проблему здесь и сейчас, однако сама тенденция решения проблем административными мерами свидетельствует об уходе от рынка. Рябцев отмечает, что логичнее было бы отказаться от прайскепов на рынке электроэнергии, однако министерство решило пойти другим путем.

“Мы откатываемся все дальше и дальше от того, что мы получили после принятия законов и о рынке газа и о рынке электроэнергии. А все мероприятия, которые были после 2019 года, привели к тому, что сейчас мы снова находимся в том состоянии, где были до принятия соответствующих законов. К сожалению, все административные меры они не лишены недостатков, это прямое вмешательство в функционирование рынка, это открывает поле для возможных злоупотреблений”, - говорит Рябцев.

Готовы ли трейдеры к поставкам

В компании "Д.Трейдинг" говорят, что в начале 2023 года компания поставляла своим клиентам электроэнергию из Европы. В прошлом ОЗУ импорт привлекали для уменьшения дефицита в энергосистеме Украины, а потребление ресурса из-за рубежа было гарантией энергоснабжения. Соответствующее решение Правительства, позволяющее избегать ограничений благодаря импорту, действовало до конца апреля 2023 года.

Продолжение действия упомянутого решения Правительства (постановление КМУ №1 от 03.01.2023) даст дополнительные преимущества в первую очередь украинскому бизнесу, который сможет планировать свою деятельность. Потому что потребители, которым Д.Трейдинг поставляет энергоресурсы – это крупные предприятия, где работают тысячи украинцев. Без энергоснабжения реальный сектор экономики не функционировать, а значит и получать выручку, рассчитываться с партнерами, платить зарплаты и налоги. А наличие света наоборот позволяет работать и не останавливать производственные процессы”, - сообщили в компании

В "Д.Трейдинге" заметили, что обойтись зимой без импорта не удастся даже без атак на энергосистему.

“Во время прошлого ОЗУ спрос на импортную электроэнергию существенно превышал доступную мощность межгосударственного пересечения. Опираясь на этот опыт, мы считаем, что и в этом году импорт будет действенным инструментом для удовлетворения спроса, и готовы предлагать соответствующий продукт нашим клиентам как только это позволит регуляторное поле”, - сказали в компании.

Что говорят в "Укрэнерго"

Директор департамента коммуникаций НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян говорит, что без импорта электроэнергии из ЕС Украине будет очень тяжело пройти эту зиму. По ее словам, компания "Укрэнерго" сделала все, чтобы была возможность закупки коммерческих объемов электроэнергии из ЕС. В настоящее время пропускная способность межгосударственных связей между Украиной и соседними странами ЕС для импорта составляет 1200 МВт.

“Следует отметить, что нам часто упрекают, зачем нужен импорт, если можно запросить аварийную помощь. Аварийная помощь дорога и не гарантирована. Когда мы делаем запрос об аварийной помощи у наших ближайших соседей, то они могут оказать нам помощь, тогда как у них такая возможность есть. Но если его нет, то никто не будет отключать своего потребителя, чтобы дать электроэнергию украинцам. С другой стороны, мы должны покупать такую электроэнергию значительно дороже, чем она есть на рынке в сутки вперед, это один из самых дорогих сегментов рынка. Поэтому для "Укрэнерго" это слишком дорогостоящее средство балансировки, которое к тому же нельзя предусмотреть и запланировать заранее, в отличие от коммерческого импорта", - говорит Цатурян.

По ее словам, в августе, когда в стране было очень высокое потребление из-за жаркой погоды, а в энергосистеме не было дополнительных мощностей "Укрэнерго" почти две недели подряд, кроме выходных дней, привлекал аварийную помощь, чтобы не отключать потребителя. В то же время импорт электроэнергии в этот период составлял не более 2-3% от всей находившейся в системе электроэнергии.

“В условиях, когда мы со всей мощности сечений в 1,2 ГВт, а это мощность атомного энергоблока или небольшой ТЭС, мы использовали такие небольшие объемы для импорта. И когда мы просим наших партнеров расширить пропускную способность пересечений, мы слышим вполне логичный вопрос: а почему вы не импортировали электроэнергию когда вам было это нужно?”, - говорит Цатурян.

По ее словам, основной проблемой, по которой импорт не заходил в Украину, было ценовое регулирование. Действующие прайскепы не разрешали закупать электроэнергию на рынке ЕС и безубыточно продавать ее в Украине.

При этом Цатурян отмечает, что при действующих ценовых ограничениях на украинском рынке крупные промышленные предприятия могут закупать электроэнергию у ЕС для собственного потребления.

Такая возможность есть и потребители ею пользовались в январе прошлого года. Тогда бизнес для себя считал, что ему выгоднее: простаивать или покупать более дорогую электроэнергию в Европе. К сожалению, этой зимой бизнес также должен сделать такой выбор. Но при этом на украинском рынке не должно быть никаких ограничений, чтобы импорт в необходимом количестве входил в страну», – говорит Цатурян.