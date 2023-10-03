Зима под обстрелами. При каких условиях зимой будут отключать свет и как будут работать новые графики отключений

Прошлая зима запомнилась украинцам массированными обстрелами критической инфраструктуры и отключениями света. Учитывая заявления военного и политического руководства страны, следует ожидать российских атак инфраструктуры и в этом отопительном сезоне. Однако в этом случае отключения света не станут для украинцев неожиданностью. Энергетики даже успели подготовить графики отключений, однако, кому и как долго будут выключать свет, никто в Украине не скажет. Все зависит от массированности российских обстрелов, эффективности ПВО, а также характера поражений энергетических объектов.

После опыта чрезвычайно тяжелой прошлой зимой энергетики начали готовиться к новому отопительному сезону почти сразу как закончился предыдущий . Ключевыми направлениями подготовки были ремонты поврежденной инфраструктуры, а также формирование запасов необходимого оборудования на случай повторения массированных атак зимой. Главной проблемой восстановления энергосистемы прошлой зимой было то, что оборудование подстанций было довольно специфическим и каждую подстанцию проектировали под определенный энергетический объект. Поэтому невозможно было быстро найти на рынке трансформатор, которым можно было бы заменить разрушенное оборудование.

Вместе с этим украинская противовоздушная оборона существенно усилилась по сравнению с прошлым годом и стала более эффективной, а ремонтные бригады энергетиков научились быстро реагировать на аварии. Несмотря на то, что массированные атаки прошлой зимой истощили запас прочности энергосистемы, энергетики говорят, что подготовившиеся к отопительному сезону отключены бытовые потребители удастся избежать, конечно, если массированные обстрелы инфраструктуры не повторятся.

Однако вероятность повторения массированных атак в следующем отопительном сезоне чрезвычайно высока. Учитывая это, операторы систем распределения уже подготовили предварительные графики отключений потребителей. При этом то, как когда, кому и насколько выключат свет, будет зависеть исключительно от дефицита электроэнергии в системе. Так что прогнозировать конкретную продолжительность отключений можно будет лишь зная характер повреждений после обстрелов энергетической инфраструктуры.

Энергетики готовились к массированным обстрелам этой зимой

Директор департамента коммуникаций НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян говорит, что компания выполнила все запланированные работы в рамках подготовки к отопительному сезону. В общем, подготовка к зиме проходила на нескольких уровнях. Во-первых, речь идет о восстановительных работах на высоковольтных подстанциях и в магистральных сетях, а также о подготовке оперативно-диспетчерского персонала и персонала подразделений эксплуатации. Вторым уровнем была физическая и инженерная защита объектов критической инфраструктуры, а третий момент – это отработка вместе с генерацией, местными властями, облэнерго и военными разных сценариев прохождения отопительного сезона.

“Наша магистральная сеть будет готова покрывать потребление электроэнергии зимой. Также мы позаботились и о работе наших специалистов, несколько изменив протоколы безопасности. При этом формируется и определенный запас оборудования, в том числе автотрансформаторов. Мы законтрактовали много такого оборудования у разных компаний по всему миру. Часть этого оборудования уже поставлена, часть сейчас уезжает, а часть будет поставлена в будущем”, – говорит Цатурян.

Она отмечает, что защита объектов инфраструктуры имеет несколько уровней. Во-первых, это физическая защита оборудования от обломков ракет или дронов, а также некоторые инженерные сооружения, которые помогут защитить оборудование магистральных сетей и оборудование на электростанциях. Такие инженерные решения, над которыми работает не только Укрэнерго, но и Государственное агентство восстановления, должно обеспечить антидроновую и антиракетную защиту. К этой работе также активно вовлечены ова и крупный бизнес в регионах.

В компании “ДТЭК. Сети сети рассказали, что за 8 месяцев ремонтной кампании энергетикам ДТЭК удалось модернизировать 1,5 тыс. подстанций разных классов напряжения и распределительных пунктов, 3,4 тысяч км воздушных линий и более 4 тысяч кабельных линий.

В Киеве компания за 8 месяцев отремонтировала 477 подстанций и 61 км воздушных линий, а в Одесской области 653 подстанции и 1800 км воздушных линий.

Мы привлекаем весь доступный внутренний ресурс, чтобы пройти следующую зиму. Но, конечно, мы не можем прогнозировать действия врага и каковы последствия в случае враждебных атак на энергообъекты. Со своей стороны, насколько это возможно, мы готовимся к разному развитию событий и подробно прорабатываем разные сценарии. Формируем аварийный запас материалов, чтобы оперативно восстанавливать повреждения и аварии. Мы работаем над тем, чтобы максимально защитить наши ключевые объекты специальными средствами. 931 бригада в четырех областях и Киеве готовы оперативно восстанавливать электроснабжение и снабжать всех светом ”, - отметили в ДТЭК.

Какими будут графики отключений этой зимой

Один из собеседников издания отмечает, что операторы систем распределения уже подготовили графики стабилизационных и аварийных отключений.

“Это нормальная практика в преддверии отопительного сезона. Графики должны разрабатываться каждый год. Однако из-за дефицита электроэнергии в системе вследствие обстрелов графики могут быть изменены, что мы наблюдали в прошлом году. Они более или менее унифицированы для всех ОСР. Существенным отличием этого сезона от предыдущего будет то, что очередей отключения будет не три, а шесть”, - говорит собеседник.

По его словам, сколько часов у бытовых потребителей не будет света по графику будет зависеть от текущей ситуации в регионах.

Цатурян также отметила, что графики, публикуемые на своих сайтах операторы систем распределения являются обычным элементом подготовки к осенне-зимнему сезону, который проходил как в мирное время, так и сейчас. Впрочем, наличие графиков отключений еще не означает гарантированного отключения света.

“Графики – это план действий на случай критической ситуации в энергосистеме, чтобы заранее был готов список и очереди потребителей, которым придется ограничивать потребление. Облэнерго составляют их вместе с ОВА, согласуясь с Укрэнерго и Минэнерго. Составление графиков – неотъемлемый этап подготовки к отопительному сезону. Если не будет массированных обстрелов и если импорт электрической энергии из Европы будет беспрепятственно заходить в Украину, надеемся, они нам не понадобятся. Энергетики не знают, куда, когда и как будет избивать враг, но мы не можем игнорировать сообщения ГУР Минобороны о том, что россияне готовятся к террористическим атакам на объекты энергетики. Поэтому мы все должны быть к этому готовы – и власть, и энергетики, и потребители”, – говорит директор по коммуникациям “Укрэнерго”.

Она отмечает, что оператор системы передачи – Укрэнерго – видит потребление электроэнергии в каждом регионе, а также видит сколько потребляет вся страна в мегаваттах мощности, но не видит потребление отдельных домов или квартир. Делая замеры, "Укрэнерго" может установить лимиты потребления для областей с учетом критической инфраструктуры, необходимой для нормального функционирования региона. А уже на местах эти лимиты между потребителями будут распределяться по облэнерго.

По словам Цатурян, отличием этого отопительного сезона от предыдущего будет то, что сейчас органы власти максимально снабжают объекты критической инфраструктуры альтернативными источниками питания. В частности, речь идет о генераторах мощностью до 1 МВт, которые в том числе поступили в Украину вместе с гуманитарной помощью и позволяют заживить котельные, больницы, водонасосные станции и другие объекты критической инфраструктуры.

“Помните прошлой зимой и осенью, когда свет отключали по графику, наибольшее возмущение у людей было не потому, что света нет, а потому, что у соседа, который заживлен от одной линии с больницей, оно постоянно есть. Чтобы сделать графики отключения электроэнергии более равномерными, в этом году местные власти очень активно привлекают альтернативные источники питания для объектов критической инфраструктуры. В случае аварийной ситуации предлагается, чтобы критическая инфраструктура переходила на альтернативные источники питания, а имеющуюся мощность в регионе будет возможно более равномерно распределить между потребителями”, - говорит Цатурян.

Как отключение повлияют на украинскую экономику

Эксперт проектов DiXi Group Елена Лапенко считает, что любые перерывы в электроснабжении вызовут экономические убытки. Однако этой зимой украинцы стали крепче, а предприятия имели возможность усилить свою энергобезопасность, установив резервные источники питания: генераторы, аккумулирующие устройства, ВИЭ, а также газотурбинные и газопоршневые станции.

Это нормальный опыт развития распределенной генерации, который позволяет не только иметь резервный источник питания, но и помогать энергосистеме своими балансирующими мощностями. Частный сектор на своем уровне также может устанавливать резервные источники питания. Сложнее ситуация с крупными энергоемкими предприятиями, питающимися от высоковольтных подстанций. Они, как правило, заведены в графики аварийных отключений и терпят значительный ущерб от перерывов в электроснабжении. Здесь надеемся, что отключения, если и будут применены, кратковременно и справедливо. Потому что экономика Украины должна работать даже в столь сложные времена”, - говорит Лапенко.

При этом эксперт приводит положительный пример подготовки города к зимнему периоду. К примеру, в городе Житомир удалось минимизировать обесточивание прошлой зимой. Так, городскому совету удалось наладить коммуникацию с локальным бизнесом, договориться и выработать графики, по которым предприятия поочередно работали по выходным и ночью.

В результате базовое потребление электроэнергии в Житомире снизили. И по информации мэра города, с 2014-го снизили потребление газа во время отопительного сезона на 50 млн кубов. Также удалось обеспечить горожан дополнительным теплом и электроэнергией благодаря сжиганию мусора – потому, что идет на полигоны и наносит вред нашей окружающей среде.

"На долгую перспективу хотелось бы отметить, что децентрализация энергосистемы и наращивание доли ВИЭ генерации в общей структуре, применение передовых "зеленых" технологий позволит повысить уровень энергетической безопасности нашей страны, приблизиться к энергетической независимости и модернизировать энергосистему", - говорит Лапенко.