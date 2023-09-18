Генератор или зарядная станция. Как подготовиться к зимним отключениям света

Украинцы постепенно готовятся к зиме, которая может быть даже сложнее предыдущей. Главной проблемой в прошлом году были регулярные отключения света, а главным решением этой проблемы были генераторы и мобильные зарядные станции, спрос на которые существенно вырос в прошлом году и остается высоким до сих пор.

Зима 2023/2024, несмотря на сдержанный оптимизм чиновников , может быть очень сложной для украинской энергетики, поскольку запас прочности энергосистемы меньше чем в прошлом году , а риски российских обстрелов остаются высокими . Помимо этого запасы угля на складах ТЭС, которые зимой выполняют роль маневровых мощностей, даже меньше чем в прошлом году . В этих условиях, хотя власть и убеждает, что отключений можно избежать, население активно готовится к зиме, закупая генераторы и портативные зарядные станции.

Спрос на них был сверхвысоким осенью прошлого года и зимой и упал весной этого года. Однако уже в августе продажи генераторов и зарядных станций начали снова расти, а осенью ближе к зимним холодам ожидается, что люди начнут покупать такие гаджеты еще активнее.

Готовясь к отключению света нужно выбрать какие устройства нужно будет заживить на время отключения. Для тех, кто живет в квартире и подключен к центральному отоплению многоэтажек, такими устройствами обычно являются ноутбук, роутер, холодильник и смартфон. В таком случае относительно недорогая зарядная станция может дать возможность пережить четыре часа без света. А вот для частных домов к этому перечню добавляется еще и необходимость заживить систему отопления и водоснабжения и здесь вариантом будет либо зарядная станция из более дорогого сегмента, либо генератор.

Следует также заметить, что в относительно новых или реконструированных многоэтажках система отопления может также зависеть от наличия электроэнергии. Даже если у такого дома централизованное отопление, насос, поставляющий теплоноситель по батареям квартир, не будет работать без электричества. А если к тому же отопление свое, то без массивного генератора для подогрева дома не обойтись.

Обратившись за помощью к ритейлерам Rozetka и "Эпицентр", мы изучили наиболее популярные модели портативных зарядных станций и генераторов и опросили продавцов, как правильно выбрать гаджет, готовясь к возможным отключениям света.

Портативная зарядная станция: как выбрать

В пресс-службе украинского онлайн-ритейлера Rozetka советуют составить список устройств, которые нужно обеспечить током на время отключения света, а также рассчитать примерное время отключений. На этот перечень и нужно будет ориентироваться при выборе зарядной станции.

К примеру, нужно обеспечить питанием газовый котел, холодильник, роутер, ноутбук и смартфон в течение четырех часов. Общая нагрузка приборов составит 80 + 90 + 10 + 65 + 15 = 260 W в час, а в четыре часа потребления составляет 1040 W. Следовательно, нужна станция емкостью от 1200 Wh и мощностью от 512 W.

Выбор типа батареи приведет к сроку работы ― литий-железо-фосфатная батарея увеличивает количество циклов до 4000.

«Необходимо отметить популярную историю, когда станцию присоединяют к электросети квартиры или дома. Непрофессиональное подключение приводит к выходу из строя станции. Как следствие ― дорогой ремонт, потому что такой случай негарантийный”, - рассказывают в Rozetka.

В пресс-службе ритейлера отметили, что лидером среди портативных зарядных станций является бренд EcoFlow. Однако на рынке присутствуют и другие бренды такие как VigorPool, RZTK, Bluetti (PowerOak), Anker, Jackery, Flashfish, Zendure, каждый из которых имеет хорошие предложения цены и качества.

В нашем ассортименте есть предложения с мощностью до 5000 W, что позволяет поддержать работу целого дома. Относительно емкости: у нас есть станции от 5 кВт или более или с возможностью подключить дополнительные батареи. Выбирая зарядную станцию с литий-железо-фосфатной батареей, вы увеличиваете количество циклов использования до 4000 раз”, - говорят в Rozetka.

Модели зарядных станций, которые помогут пережить отключение

Одной из популярнейших портативных зарядных станций является EcoFlow DELTA 2 (ZMR330-EU), цена которой в разных украинских интернет-магазинах колеблется от 38 800 до 51 830 грн. Эта зарядная станция габаритами 400 x 211 x 281 мм и весом 12 кг оснащена литий-железо-фосфатными аккумуляторами, которые по утверждению производителя можно зарядить до 80% за 50 минут и до 100% за 80 минут. Зарядная станция имеет выходную мощность 1800 Вт, что позволяет одновременно заряжать до 13 устройств.

EcoFlow DELTA 2. Фото: Rozetka.ua

Емкость батареи EcoFlow DELTA 2 составляет 1024 кВт-ч. Этот заряд достаточен для 16 зарядок ноутбука на 60 Вт, для 31 часа работы Wi-Fi роутера, или же непрерывную работу холодильника от 7 до 14 часов. При этом производитель предусмотрел возможность увеличения этой емкости батареи, дав пользователям возможность подключить к зарядной станции дополнительную батарею DELTA Max Extra Battery, что позволит увеличить общую мощность станции еще на 2016 кВт-ч. Однако дополнительная батарея будет стоить даже дороже зарядной станции – ее цена на украинских онлайн-ресурсах колеблется в диапазоне 49 360 – 84 999 грн.

Также довольно популярна зарядная станция VigorPool Captain 1200. Она имеет параметры 406х239х294 мм и весит 15 кг, а цена колеблется в диапазоне 46 999 – 60 800 грн. Станция оснащена железо-литий-фосфатными аккумуляторами емкостью 400 тысяч мАч (1280 Вт-час) и 1200 Вт суммарной мощности.

VigorPool Captain 1200. Фото: Rozetka.ua

Производитель уверяет, что станция заряжается на 100% от сети за 2 часа, или за 5,5 часов от солнечных панелей, подключение к которым тоже предусмотрено в конструкции станции. Кроме того, предусмотрена возможность увеличить емкость батарей, подключив две такие станции между собой.

Более дорогой будет зарядная станция Bluetti AC300, цена на которую колеблется в диапазоне 46 080 – 101 249 грн. На Rozetka данную зарядную станцию предлагают в комплекте с дополнительным модулем по цене 146 199 грн. Хотя модуль необходим для полноценной работы – без него станция будет работать только как инвертор. В общей сложности конструкция с одним модулем весит более 60 кг, а емкость литий-железо-фосфатной батареи составит 853333 mAh(3,072 кВт/ч). Номинальная мощность зарядной станции составляет 3000 Вт.

Зарядная станция Bluetti AC300 оснащена дополнительной батареей. Фото: Rozetka.ua

Производителем предусмотрена поддержка станции до 4 модулей, что составит невероятно мощную систему батарей на 12 288 Вт-ч, и сможет поддерживать в случае отключений частный дом. Это довольно неплохой вариант в комплекте с солнечными панелями, тем более что производитель предусмотрел возможность зарядки от них. Так что летом среднее здание с солнечными панелями на крыше и небольшим потреблением электроэнергии, оснащенное такой станцией, может вообще отказаться от питания из сети. Хотя этот вариант будет не из дешевых и доступен далеко не каждому украинцу.

Зарядная станция Anker PowerHouse 521 в Украине продается по цене 9689 – 40 103 грн. Станция имеет параметры 21.6х21.1х14.4 см и весит всего 3,5 кг. Она оснащена литий-железо-фосфатным аккумулятором 80000 mAh и имеет общую выходную мощность 398 Вт. Это далеко не Ваш вариант, когда нужно обеспечить работу холодильника или стиральной машины, но для нескольких часов работы ноутбука и Wi-Fi роутера ее будет достаточно.

Anker PowerHouse 521. Фото: Rozetka.ua

К примеру портативная станция FlashFish E200 стоит в диапазоне 4700 – 12 999 грн. Станция весит всего 1,8 кг и имеет литий-ионный аккумулятор емкостью 40 800 mAh. Ее общая выходная мощность 250 Вт, по сути это большой пауэрбанк, которую кроме зарядки телефона можно использовать еще и для зарядки ноутбука.

FlashFish E200. Фото: Rozetka.ua

Зарядная станция XO PSA-1200, цена которой колеблется в диапазоне 29 989 – 32 999 грн, имеет литий-железо-фосфатную батарею на 384 000 mAh (1,229 кВт/ч) и выходную мощность 1200 Вт. Производитель отмечает, что батарею можно зарядить на полную мощность менее чем за полтора часа, а зарядить устройство можно от розетки с помощью кабеля, солнечной панели и автомобильного прикуривателя.

XO PSA-1200. Фото: Rozetka.ua

В Rozetka советуют обратить внимание еще на портативную зарядку станцию собственного бренда RZTK с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 162 000 mAh и общей выходной мощностью 500 Вт. Станция стоит 12 999 грн и сейчас в наличии их нет, однако компания готовит завоз новой партии.

Как выбрать генератор

В сети торговых центров Эпицентр рассказывают, что население уже активно начало готовиться к возможным обстрелам энергетической инфраструктуры, а также в результате продажи генераторов в сети в прошлом месяце выросли почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Больше украинцы покупают бытовые бензиновые генераторы, на которые приходится более 70% продаж. А самые популярные по мощности агрегаты на 2,5-3 кВт, которые позволяют обеспечить освещение дома и работу некоторых электрических приборов. Вместе с тем, в текущем году значительно выросли продажи (в 7 раз) более мощных генераторов на 4-5,5 кВт.

“В прошлом году никто в стране не мог спрогнозировать ситуацию с энергоснабжением. Потребители не понимали, генераторы какой мощности им необходимы, поэтому покупали наиболее ходовые агрегаты на 2,5-3 кВт. В этом году все больше украинцев готовятся более качественно, покупая более мощные генераторы, которые способны обеспечивать работу насосов, обогрева и бытовой техники”, - объясняет директор направления “Автогруппа и инструменты” сети Эпицентр Ольга Ющенко.

В комментарии Delo.ua Ющенко отмечает, что выбирая генератор, потребитель в первую очередь должен определиться с тем, что должен работать в период отключения света. То есть составить список оборудования, а затем суммировать мощность этих приборов. Таким образом, потребитель будет иметь ориентировочно необходимую ей мощность, чтобы все это работало и уже в зависимости от этой мощности надо подбирать генератор.

“В прошлом году люди покупали генераторы, часто даже не разбираясь, как он будет работать и хватит ли им его мощности. В итоге покупали в основном от 2 кВт и ожидали, что он сможет обеспечить работу всех приборов (свет, бытовая техника, насосы и прочее), однако этой мощности не хватало. Обладая этим опытом, сейчас потребители при выборе генератора более тщательно считают необходимую мощность и все чаще выбирают генераторы мощностью от 5 кВт. Это минимальная мощность, чтобы работал минимально необходимый перечень приборов (свет, телевизор, холодильник, насос подачи воды и т.д.)”, - говорит менеджер.

Она отмечает, что для частного дома хорошим выбором станет бензиновый или дизельный генератор на 220 В от 5 кВт номинальной мощности. А вот для многоэтажных насосов нужно подбирать в зависимости от многих факторов: фазности насосов (1-фазный 220В или 3-фазный 380В), мощности насосов, их количества и т.д. Для котлов многоэтажек подбор генератора зависит также от фазности котлов (220В или 380В), типа котлов (электрический, газовый), мощности и количества котлов (может быть один на весь дом, или в каждом парадном отдельный).

Модели генераторов для дома

Выбирая генератор для дома в более дешевом ценовом сегменте стоит обратить внимание на установку немецкого производителя Cowax MQ4800E. Бензиновый генератор этого бренда имеет номинальную мощность 2,8 кВт, а максимальная мощность 3 кВт. Генератор однофазный 220 V(50 Гц) имеет объем двигателя на 212 куб. см, а объем бака составляет 15 литров. Запуск установки производится с помощью электрического стартера. Цена генератора 16100 гривен.

Cowax MQ4800E. Фото: Эпицентр

В этом сегменте генератор польского производителя Kepland ZH-6500 с номинальной мощностью 5 кВт и максимальной мощностью 5,5 кВт. Это трехфазный генератор 220 В/400 В (50 Гц) с бензиновым двигателем 389 куб. см и баком на 25 л. Генератор имеет габариты 54,5х54,5х69 см и весит 84 кг, для транспортировки оснащен колесами. Запускается удобным стартером. Цена генератора составляет 18700 гривен.

Kepland ZH-6500. Фото: Эпицентр

Несколько дороже будет бензиновая установка китайского бренда Compass C5500E с номинальной мощностью 5 кВт и максимальной мощностью 5,5 кВт. Генератор однофазный 220 В (50 Гц), имеет бак на 25 литров и весит 82 кг. За пуск производится с помощью электростартера, а цена установки составляет 19 900 грн.

Compass C5500E. Фото: Эпицентр

Похожей по параметрам является дизельная установка этого же бренда Compass C5500DE. Она по-прежнему имеет 5 кВт номинальной и 5,5 кВт максимальной мощности, одну фазу 230 В (50 Гц), имеет бак на 15 литров и весит 102 кг. Compass C5500DE оснащен электростартером и стоит 33900 гривен.

Compass C5500DE. Фото: Эпицентр

Бензиновая установка немецкого производителя ROLF TOP-10000 имеет номинальную мощность 7,7 кВт и максимальную мощность 8 кВт. Это однофазная установка 220 В (50 Гц) с двигателем 460 куб. см и баком на 25 л. Генератор имеет параметры 70х57х55,5 см и весит 92 кг. Запуск производится электрическим стартером, а цена составляет 38 170 грн.

ROLF TOP-10000. Фото: Эпицентр

Более мощной будет установка от американского производителя A-iPower A13000EAX с номинальной мощностью 12 кВт и максимальной мощностью 13 кВт. Это однофазный генератор 220 В (50 Гц) с бензиновым двигателем 750 куб. см. Расход топлива при полной загрузке составляет 6 л/час. Параметры установки 93,5 х65, 5х82, 5 см, а вес 190 кг. Генератор имеет электрический стартер и устройство автозапуска, что позволяет запустить установку сразу после отключения света. Цена генератора составляет 74900 гривен.