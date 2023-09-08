Україна готує ППО до нових зимових атак РФ по енергомережі

Українські екіпажі протиповітряної оборони вдаються до новітніх та покращених систем озброєння, намагаючись запобігти повторенню минулорічного сценарію, коли Україна поринула у темряву після російських ракетних атак по енергосистемі.

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Про це пише Reuters.

Майже половина енергетичної системи України була пошкоджена російськими атаками минулої зими, коли Москва завдала ударів по електростанціях і трансформаторам крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва Shahed.

Загроза атак на енергомережі залишається дуже високою, особливо після того, як стало відомо, що Москва створила власні підприємства з виробництва штурмових безпілотників на базі Шахед-136.

Вадим Скибицький, співробітник української розвідки, заявив минулого тижня, що Москва може почати використовувати більше "Шахедів" поряд з ракетами, щоб ввести в оману українську протиповітряну оборону, представивши низку цілей.

За його словами, російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть початися наприкінці вересня або на початку жовтня.

"Ми розуміємо, що ворог не залишив своїх злочинних намірів вразити об’єкти критичної інфраструктури та завдати шкоди Україні та її економіці", – заявив Reuters командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв.

Вже у липні стало відомо, що російська розвідка використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну, щоб з’ясувати в якому стані знаходяться українські об’єкти енергетики та краще визначити розташування критичних об’єктів, які впливають на енергосистему України.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що в міністерстві також очікують, що росіяни здійснюватимуть такі ж масштабні обстріли енергосистеми, як під час минулого опалювального сезону.