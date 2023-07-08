Внаслідок обстрілів РФ постраждала половина енергосистеми України - Міненерго

Половина всієї енергосистеми України постраждала внаслідок обстрілів російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення, деякі об'єкти знищені і не підлягають відновленню.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Коли ми говоримо про втрати, то 50% всієї енергосистеми - це і генерація, і система передачі - зазнали ударів росіян. Насправді ми говоримо, що в нас верифіковано 271 влучання різного роду", - зазначив він.

Міністр нагадав, що з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року українська енергетика перебувала під щоденними російськими обстрілами.

За його словами, є об’єкти, які знищені вщент і не підлягають відновленню.

Водночас українські енергетики вже розпочали наймасштабнішу ремонтну кампанію за всю історію України, оскільки стоїть завдання максимально відновитися до початку опалювального сезону.

Галущенко додав, що Світовий банк оцінив збитки української енергетики в 11 млрд доларів США, однак наголосив, що ця цифра не є статичною, обстріли тривають і сума вже більша.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що компанія активно працює над відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами. Вже виконано близько 50-60% запланованого обсягу робіт на мережах компанії.