Рекордне споживання електроенергії. Стало відомо, чи планують зараз відключати світло в Україні

Стабілізаційні відключення електроенергії в Україні наразі не плануються, однак подекуди можуть ставатися аварійні. Про це 7 липня повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив, що аварійні відключення були, зокрема, 6 липня, після грози у Києві.

За словами Коваленка, наразі генерації електроенергії вистачає, хоча у пікові години відбувається імпорт зі Словаччини та Молдови.

"Зараз усе ж краще не перевіряти систему на гнучкість", – додав він.

Споживання електроенергії зросло: в чому причина

Кілька днів тому "Укренерго" повідомило, що через підвищення температури повітря споживання в енергосистемі у вечірні години зросло.

А вчора, 6 липня, ​​в енергосистемі зафіксували рекордне споживання електроенергії з початку літа. Цей показник був на 7% вищим, ніж у найспекотніший день літа 2022 року й на 14% більшим, ніж у четвер 30 червня.

"Таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків", – пояснювали в "Укренерго".

У компанії зазначили, що зростання споживання суттєво зросло насамперед через активне використання кондиціонерів.

Тому в період 16:00 до 23:00 українців просять менше користуватися кондиціонерами й потужними електроприладами, а також не вмикати їх одночасно, особливо у вечірні години. Енергоємне споживання закликають переносити на інші години доби.