Росія вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України

Російська розвідка використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну, щоб з’ясувати в якому стані знаходяться українські об’єкти енергетики та краще визначити розташування критичних об’єктів, які впливають на енергосистему України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку РФ. Вони розпочали таку роботу", ― сказав Скібіцький.

Те, що агресор знов почав цікавитися енергетичними об'єктами України може свідчити про те, що Росія планує відновити масовані обстріли України, як це відбувалося 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський вчергове наголосив, що Україні потрібен повноцінний повітряний щит, оскільки лише так можна перемогти російський ракетний терор. З допомогою обладнання союзників, українські військові вже показали, що можуть збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися.

"Світ не повинен звикнути до російського терору – потрібно перемогти терор. І це можливо!", - наголосив президент.

Обстріли енергосистеми України Росією

Від початку жовтня минулого року і до середини зими Росія обстрілювала енергетичну систему України. 28 листопада сьомий масований ракетний удар росіян по енергетичних об’єктах завершився аварійною зупинкою всіх ядерних реакторів країни – це призвело до першого в історії України блекауту.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що в міністерстві також очікують, що росіяни здійснюватимуть такі ж масштабні обстріли енергосистеми, як під час минулого опалювального сезону.

"Ми виходимо з того, що обстріли енергосистеми будуть відбуватися так само системно взимку як і попереднього опалювального сезону", — сказав він.

Половина всієї енергосистеми України постраждала внаслідок обстрілів російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення, деякі об'єкти знищені і не підлягають відновленню.

В Україні не залишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. Попри це, українська енергосистема вже вийшла з важкої системної аварії.

При цьому, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що компанія активно працює над відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами. Вже виконано близько 50-60% запланованого обсягу робіт на мережах компанії.