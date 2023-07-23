Россия изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины

Российская разведка использует разные виды разведки, в том числе и космическую, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся украинские объекты энергетики и лучше определить расположение критических объектов, влияющих на энергосистему Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки наших энергетических объектов со стороны РФ. Они приступили к такой работе", ― сказал Скибицкий.

То, что агрессор вновь стал интересоваться энергетическими объектами Украины, может свидетельствовать о том, что Россия планирует возобновить массированные обстрелы Украины, как это происходило в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине необходим полноценный воздушный щит, поскольку только так можно победить российский ракетный террор. С помощью оборудования союзников, украинские военные уже показали, что могут сбивать даже российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались.

"Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно!", - подчеркнул президент.

Обстрелы энергосистемы Украины Россией

С начала октября прошлого года и до середины зимы Россия обстреливала энергетическую систему Украины. 28 ноября седьмой массированный ракетный удар россиян по энергетическим объектам завершился аварийной остановкой всех ядерных реакторов страны – это привело к первому в истории Украины блекауту.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что в министерстве также ожидают, что россияне будут проводить такие же масштабные обстрелы энергосистемы, как в прошлом отопительном сезоне.

"Мы исходим из того, что обстрелы энергосистемы будут происходить так же системно зимой, как и предыдущего отопительного сезона", — сказал он.

Половина всей энергосистемы Украины пострадала в результате обстрелов российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения, некоторые объекты уничтожены и не подлежат восстановлению.

В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Тем не менее, украинская энергосистема уже вышла из тяжелой системной аварии.

При этом, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что компания активно работает над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами. Уже выполнено около 50-60% от запланированного объема работ на сетях компании.