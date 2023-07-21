Надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Насколько энергосистема будет готова к следующей зиме и будут ли отключать свет

Пока мало кто сомневается в том, что россияне попытаются повторить массированные удары по критической инфраструктуре, чтобы погрузить Украину во тьму и подтолкнуть к переговорам на невыгодных условиях. Объективно полностью восстановить энергосистему за один сезон не получится. Да и ресурсов у энергокомпаний на это нет. Поэтому запас прочности у украинской энергосистемы меньше летом 2022 года.

С другой стороны, после российских атак по энергосистеме Украина получила современные системы ПВО и ПРО, военные смогли отточить свои навыки на этих системах и эффективность сил ПВО объективно выросла. А энергетики наработали протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации и получили бесценный опыт возобновления энергосистемы после массированных ударов. Да и сами ракетные удары уже не будут для нас неожиданностью. Большую часть февраля прошлого года Украине удалось пережить почти без отключений.

Однако населению и бизнесу следует все же подготовиться к худшим сценариям, но не стоит далеко прятать свои генераторы и EcoFlow. Также уже сейчас стоит позаботиться о мерах по энергоэффективности и энергосбережению своих домов и промышленных объектов.

Будущая зима может быть сложной

Старший аналитик аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников говорит, что хотя и сейчас трудно оценивать состояние украинской энергосистемы, потому что во время войны данные по ней засекречены, некоторые выводы можно сделать ознакомившись с отчетами международных организаций.

Если опираться на отчет Программы развития ООН о повреждениях и потерях энергетической системы Украины и отчет Энергетической хартии, которая тоже проводит такие оценки, то все они сходятся на том, что с октября 2022 года из-за повреждения и оккупации энергосистема Украины из-за повреждения или оккупации потеряла половину своих генерирующих мощностей. Следует отметить, что враг сосредотачивал свои атаки именно на маневровых мощностях, то есть на Тепловых и гидроэлектростанциях. В отличие от работающих по равному графику АЭС позволяют балансировать энергосистему и реагировать на изменение спроса в утренние и особенно вечерние пики потребления. И если 50% это приблизительные потери всех генерирующих мощностей в энергосистеме всего, то потери маневровых мощностей в результате российских атак составляют примерно 70%”, - говорит Серебреников.

По его словам, проблемой остаются также существенные повреждения систем передачи и распределения электроэнергии минувшей зимой. Трансформаторы, которые были повреждены в результате попадания россиянами в подстанции, будет достаточно сложно заменить и нужно ждать до полугода пока его изготовят под заказ.

Еще одной проблемой, по мнению Серебренникова, могут стать низкие запасы энергоносителей в зимний период.

“По последнему отчету Международного энергетического агентства по состоянию на начало июля Украина накопила в подземных хранилищах газа 10,5 млрд куб. м газа, тогда как целью, которую поставило Правительство, является накопление на начало отопительного сезона 14 млрд куб. м газа. То есть мы видим очень большой разрыв и очень мало времени и есть высокая вероятность, что мы не сможем закачать необходимые запасы”, - говорит эксперт.

Он отмечает, что три указанных фактора - состояние генерации, систем передачи и распределения и запасы - объективно указывают, что энергосистема может войти в отопительный сезон в уязвимом состоянии.

Импорт не поможет. В случае существенного дефицита возможны отключения электроэнергии.

Серебренников считает отключение электроэнергии в следующем осенне-зимнем периоде достаточно вероятными. В то же время эксперт отмечает, что сначала будут ограничивать потребление промышленности, а население будут отключать в последнюю очередь.

Вместе с этим, по мнению эксперта, расширение пропускной способности межгосударственных связей, что позволяет больше импортировать электроэнергии из ЕС, не поможет в случае существенного дефицита в энергосистеме.

“Если говорить о технических ограничениях, то сейчас пропускная способность межгосударственных связей составляет примерно 2 ГВт-час. Вместе с этим, Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E устанавливает определенные ограничения и у нас с июне этот лимит составляет 1200 МВт-час. Это если ориентироваться на данные до полномасштабной войны, примерно 10% потребления, а в вечерний пик 7% потребления”, - говорит эксперт.

Он также отмечает, что кроме ограничений технического и институционального характера есть и рыночные ограничения. Сейчас прайскеп на украинском рынке электроэнергии составляет 7200 грн/МВт-ч, что соответствует цене 180 евро/МВт-ч. До недавнего повышения прайскепа регулятором импортировать было вообще невыгодно.

“Сейчас Украина импортирует электроэнергию, в некоторые дни даже все 1200 МВт-ч, но сейчас лето, многие солнца и цены в Европе порой даже падают ниже нуля. Но вот зимой электроэнергия там может существенно удорожать. Даже сейчас во времена вечерних пиков электроэнергия в ЕС превышает самый прайскеп. Поэтому в целом мы частично сможем закрыться импортом, но частично”, - говорит Серебренников.

Энергетики должны быть готовы к следующей зиме

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, не разделяет мнения относительно того, что следующая зима будет тяжелее предыдущей.

“Я думаю, что не стоит дополнительно нагнетать ситуацию и пугать людей ядерными апокалипсисами или блекаутами следующей зимой. Пока нет оснований считать, что следующая зима будет хуже предыдущей. Мы с вами живем в мире вероятностей. Я считаю, что вероятность того, что следующий отопительный сезон пройдет заметно легче составляет 60%”, - говорит Омельченко.

Он отмечает, что по сравнению с прошлым годом противовоздушная оборона Украины существенно укрепилась и россиянам будет труднее преодолеть ее. Кроме этого украинские энергетики сейчас активно проводят ремонтные работы и производят защитные сооружения объектов энергосистемы, учитывая опыт предыдущего года. Также энергокомпании накапливают резервы оборудования, которое может пригодиться в случае новых попаданий ракет в энергообъекты.

При этом эксперт отмечает, что главной проблемой энергетики является убыточность энергокомпаний. Хотя правительство и НКРЭКУ повысили тарифы для населения и прайскепы на рынке электроэнергии, новые тарифы все еще не являются рыночными и не покрывают затраты энергокомпаний.

“Тариф для населения сегодня покрывает не более 30% затрат, которые идут на распределение и передачу электроэнергии. Что касается прайскепов для промышленности, то их хоть и повысили, но тарифы ниже европейских. Хотя стоит отметить, что у нас низкая платежеспособность и населения и промышленности. Поэтому нужно усовершенствовать модель рынка электроэнергии, чтобы наполнить рынок ликвидностью”, - говорит Омельченко.

Он также отмечает, что импорт электроэнергии будет частично покрывать дефицит зимой во времена пиковой нагрузки, но в отдельные часы может быть так, что мощностей будет недостаточно и тогда электроэнергию будут отключать.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что то, как Украина пройдет следующую зиму, сейчас в руках украинских энергетиков. Если энергетикам удастся вовремя выполнить все запланированные на летний период работы, а также получать для этого все необходимое оборудование, то шаткий энергетический баланс можно будет усилить достаточно для прохождения следующей зимы.

“Есть ряд факторов, которые не позволяют сидеть сложа руки и ничего не делать в межсезонье. Но если планы, которые были определены энергетическими компаниями после завершения предыдущего отопительного сезона, будут реализованы тогда большинству опасностей удастся избежать”, - говорит эксперт.

Потребителям следует позаботиться об автономности и энергоэффективности.

Руководитель проектов Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению Александр Голиздра говорит, что в настоящее время состояние энергосистемы, в частности, магистральных и распределительных сетей объективно хуже, чем до массированных ракетных обстрелов, начавшихся 10 октября 2022 года.

“Из-за того, что составляющие энергосистемы (а это не только провода) отличаются от используемых в ЕС и большей части мира, восстановить их в короткие сроки в полном объеме невозможно. Вторым фактором является то, что большая часть восстановления сетей осуществлялась по временным схемам с помощью перемычек к резервным линиям, рассчитанным на несколько месяцев работы, а не на постоянную нагрузку. И они уже постепенно выходят из строя. То есть надо либо ставить такие же, но их ресурс очень быстро иссякнет, либо ремонтировать более кардинально – заменяя трансформаторы большой мощности. И таких трансформаторов нужно много. А сроки их изготовления – от 9 месяцев. Поэтому в полном объеме с помощью ремонтов вернуть энергораспределительные сети в состояние перед вторжением невозможно”, – говорит эксперт.

Поэтому, по мнению эксперта, если будут происходить массированные ракетные атаки, вроде бывших в октябре-декабре прошлого года - объективно запас прочности энергосистемы будет меньше, а значит и последствия более негативные.

Аварийных отключений в этом случае может быть больше. Поэтому тем домохозяйствам, кто еще не создал автономную систему резервного питания, стоит задуматься над тем, чтобы ее создать с помощью мобильных генераторов, storage систем, и, возможно, даже солнечных панелей, хотя зимой они не очень эффективны.

“А еще я бы порекомендовал как домохозяйствам, так и предприятиям, задумываться не только над резервными источниками питания и накопителями электроэнергии, но и над мерами по улучшению энергоэффективности – и речь не только, и не столько о банальных окнах и лампочках, а о применении более энергоэффективных приборов в быту и технологий в производстве”, – говорит Голиздра.

Рябцев отмечает, что потребители также должны позаботиться о собственной энергетической автономности. То есть если есть возможность приобрести необходимое оборудование, то следует сделать это уже сейчас не откладывая. Это касается и мер по энергоэффективности.

Если есть возможность сейчас вложить средства в более рациональное использование электроэнергии и теплоты, то это нужно сделать сейчас не откладывая. То есть если потребитель будет сознательно обеспечивать рациональное использование энергии, он уменьшит нагрузку на энергосистему в целом. А если будут происходить какие-то проблемы, которые могут иметь место, он сможет использовать собственные ресурсы и собственные возможности для того, чтобы нормально функционировать”, - говорит эксперт.

Серебрянников также отмечает, что населению сейчас не стоит далеко прятать свои генераторы и экофлоу, а также принять меры по энергоэффективности. То есть утепление, освещение, более эффективные бытовые приборы, что будет в целом уменьшать нагрузку со стороны населения.

Вечерний пик потребления электроэнергии создает само население, потому что в ужине люди приходят с работ и включают свои бытовые приборы. Если население может на этом этапе осуществлять какие-то меры по энергоэффективности, доступные им, стоило бы это сделать, учитывая собственную безопасность и безопасность энергосистемы в целом”, - говорит Серебренников.

В "Укрэнерго" считают, что отключений зимой можно избежать

В пресс-службе Укрэнерго отмечают, что в настоящее время в энергосистеме продолжаются активные восстановительные работы как на электростанциях, так и на подстанциях НЭК "Укрэнерго" и ремонтная кампания в этом году значительно сложнее.

Восстановительные работы ведутся на многих энергоблоках тепловых электростанций, где можно восстановить, а также на некоторых гидроэлектростанциях. Кроме того, производятся плановые ремонты оборудования, в том числе на некоторых энергоблоках АЭС.

Это существенно влияет на обеспечение электроэнергией потребителей в вечерние часы, когда солнечные электростанции снижают свое производство, но при этом потребление на вечер из-за жары продолжает расти. При этом имеющегося объема импорта электроэнергии из ЕС – это максимум 300 МВт, который осуществляется в энергосистему в вечерние часы, все еще недостаточно для покрытия потребностей резко растущего потребления. Поэтому не менее важным фактором подготовки к зиме кроме восстановительных работ, которыми занимаются энергетики, является экономное потребление со стороны населения. И эти меры по экономии могут быть достаточно эффективны для энергосистемы”, - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что сейчас над восстановлением оборудованного оборудования постоянно работает более 1,5 тысячи персонала ремонтных бригад "Укрэнерго". В компании ускорили темп восстановительных работ в 5-6 раз по сравнению с мирным временем.

"Работы, которые раньше занимали несколько месяцев - например, замена высоковольтного автотрансформатора - и равнялись реконструкции высоковольтной подстанции, выполняются через одну-две недели", - рассказали в пресс-службе.

Также в компании отметили, что на 20 июля уже выполнено почти 60% из запланированного объема восстановительных работ в магистральной высоковольтной сети. В настоящее время частично восстановлен функционал 80% поврежденных подстанций.

"Укрэнерго" пока не прогнозирует ограничения потребления в летний период. В компании видят возможности задействовать ресурсы системы, не последнюю роль в этом играет импорт электроэнергии из ЕС.

“О ситуации с отключениями зимой: Не стоит ожидать, что отключения зимой неотвратимы. "Укрэнерго" и вся энергетическая отрасль сейчас работает над тем, чтобы минимизировать риски отключений для бытовых потребителей в отопительный период. Но есть факторы, на которые мы не влияем и которые трудно предсказать, в частности, российские обстрелы энергообъектов. Но мы просчитываем и самые плохие сценарии”, - рассказали в пресс-службе.

Также в Укрэнерго отметили, что энергетики после прошлого ОЗУ уже знают, как эффективно устранять последствия обстрелов и быстро восстанавливать энергосистему, а ПВО демонстрирует значительные успехи, население, пройдя сложную зиму, уже адаптировалось и больше заботится о собственной энергоэффективности.