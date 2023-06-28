НКРЭКУ повысила прайскепы для бизнеса, хотя энергокомпании хотели их полной отмены. Цены на электроэнергию для бизнеса могут вырасти до 20%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые предельные цены на рынке электроэнергии, что означает повышение электроэнергии для бизнеса. Регулятор принял промежуточное решение, поскольку энергокомпании предлагали вообще упразднить прайскепы, а крупные промышленные потребители вообще не хотели роста цен. Эксперты считают, что летом цены не будут существенно меняться, но осенью цены на электроэнергию могут вырасти на 20%.

27 июня НКРЭКУ приняла решение значительно повысившее предельные цены на рынке электроэнергии . Так, с 1 июля для ночного периода (с 23:00 до 7:00) верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырастет на 50% - с 2000 до 3000 грн/МВт-час. Для дневных часов (с 7.00 до 19.00) прайскеп повысили на 25% - с 4000 до 5000 грн/МВт-час. А для вечернего пика потребление электроэнергии (с 19:00 до 23:00) предельная цена будет больше на 80% – 7200 грн/МВтч, как сейчас.

Минимальную цену на рынке в сутки вперед и внутрисуточном рынке решили снизить до 10 грн/МВт-час. На балансирующем рынке максимальная предельная цена предусматривается на уровне 125% цены РДН, а минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт-час.

В общем, такое решение было принято с расчетом повысить ликвидность рынка электроэнергии и дать энергокомпаниям средства, чтобы они подготовились к следующему отопительному сезону, который в условиях войны может быть таким же сложным как и предыдущий. Тарифы для населения уже повысили с 1,68 грн/кВт до 2,64 грн/кВт с 1 июня . Но новые тарифы все равно ниже рыночных и бизнес сейчас все равно платит больше.

В то же время, энергокомпании, Европейское энергетическое сообщество и часть экспертного сообщества критикуют решение регулятора и настаивают на либерализации рынка. В то же время в НКРЭКУ решили не отменять прайскепы. Главный тезис против либерализации – рынок электроэнергии в Украине достаточно концентрированный и крупные игроки могут воспользоваться своим доминирующим положением на нем. Сам же регулятор не сможет быстро отреагировать на такие злоупотребления.

Так или иначе, Украине придется интегрироваться в европейское законодательное пространство, а это потребует и либерализации рынка для бизнеса, а впоследствии и для населения, а также усиления роли регулятора и прозрачности рынка электроэнергии. Но похоже, что власти не спешат с либерализацией до конца войны, чтобы не шокировать как население, так и бизнес.

Промежуточный этап к либерализации рынка

Старший аналитик аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников говорит, что принимая решение об установлении новых предельных цен НКРЭКУ впервые использовала методику, принятую в сентябре 2022 года. По этой методике оператор должен учитывать индекс инфляции, цены на энергоносители, цены электричества на европейском рынке, а также предложения ГП "Оператор рынка", "Укрэнерго" и Министерства энергетики. А раньше Регулятор менял предельные цены в "ручном" режиме (до утверждения соответствующей Методики).



“Были ответные сигналы от Оператора рынка и от Укрэнерго, и НКРЭКУ на них отреагировала, подняв верхние границы и практически отменив нижние. Вероятно, устанавливая верхние границы, они в первую очередь руководствовались вопросом энергетической безопасности. Сейчас из-за всех понятных обстоятельств утрачена существенная часть мощностей, и есть дефицитные периоды, когда нам не хватает собственного поколения для обеспечения потребностей потребителей. Одним из ресурсов удовлетворения этих потребностей является импорт, но разница в ценах у нас и на европейских рынках такова, что ни один из трейдеров или поставщиков не пойдет покупать дорогую электроэнергию в ЕС и продавать ее дешево здесь”, - говорит Серебренников.



Он отмечает, что наибольшее повышение прайскепов – на 80% до 7200 грн/МВт-ч – было установлено именно на пиковый период с 19:00 до 23:00, и этой цены должно было хватить, чтобы обеспечить импорт в период пиковых нагрузок. В ночное время цены выросли на 50% до 3 тысяч грн/МВт-ч, хотя там тоже есть дефицитные часы с 23:00 до 01:00.



Думаю, регулятор также хотел дать возможность производителям подготовиться к следующему отопительному сезону. Проведение всех необходимых ремонтов требует больших средств. Не считая того, фактор на который мог ориентироваться регулятор в собственных расчетах это стоимость на уголь. Прошлой зимой, когда уголь стоил более 300 долларов за тонну, производители электроэнергии на ТЭС были ограничены прайскепами и работали себе в убыток. Сейчас цены ниже, уголь стоит 100-110 долларов за тонну. Однако из-за закрытия морских портов и ограниченной пропускной способности железной дороги у генерации нет тех возможностей, которые имела до полномасштабной войны. Зимой, когда уголь придется докупать, возможны скачки цен на топливо”, - говорит Серебренников.



По словам Серебренникова, накануне решения регулятора Оператор рынка вообще рекомендовал упразднить прайскепы, поскольку с ними Украина не сможет полноценно интегрироваться в рынок ЕС. Однако из-за высокого уровня концентрации на рынке такие скачки в сторону либерализации могут быть опасными.



«С одной стороны, большая концентрация в части предложения, где крупные игроки своим поведением на рынке могут влиять на конъюнктуру. Кроме того, крупные финансово-промышленные группы могут влиять на рынок из-за спроса. То есть рынок концентрирован с обеих сторон, неконкурентным и неликвидным. Отпускать его пока небезопасно, поскольку есть возможности сговора и недобросовестного поведения”, - говорит Серебренников.



Эксперт отмечает, что ситуацию мог бы изменить закон 5322 о добродетели и прозрачности на оптовом энергетическом рынке, имплементирующий европейский регламент REMIT. Закон уже проголосован парламентом, но еще не подписан Президентом.



“REMIT создал бы лучшие условия для регулятора и дал бы больше власти на рынке. Текущие возможности регулятора влиять на игроков рынка очень ограничены. Расследования, которые проводит НКРЭКУ, продолжаются месяцами и больше, а затем делом занимается АМКУ. И если в этих условиях кто-то на рынке стал играть нечестно, остановить это без прайскепов все равно было бы невозможно”, - говорит Серебренников.



Энергокомпании и часть экспертного сообщества за отмену прайскепов

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, НКРЭКУ должно было имплементировать европейский регламент 2015/1222 , предусматривающий установление единого рынка в рамках европейской энергосистемы, а также установление прайскепов на электроэнергию и одобренный советом Европейского энергетического сообщества.

“Украина присоединилась к Сообществу и подписала соглашение об ассоциации с ЕС, поэтому этот документ должен стать частью украинского законодательства. Но, к сожалению, НКРЭКУ продолжает гнуть свою линию и устанавливает цены для коммерческого сектора в ручном режиме. Энергосообщество ранее отмечало необходимость отменить прайскепы и методику, которую сейчас использует НКРЭКУ и имплементировать регламент 2015/1222. Вместе с этим возможность устанавливать эти цены дает им коррупционную маржу, которой не будет в условиях рынка”, - говорит Омельченко.

Он отмечает, что аргументация НКРЭКУ относительно того, что на украинском рынке достаточно большая концентрация и поэтому либерализация приведет к негативным последствиям не соответствует действительности, поскольку даже в ЕС есть страны, где концентрация на энергорынке выше, чем у нас, а рынок в тех странах работает.

“В ЕС есть 29 стран, вы думаете среди них нет таких, где концентрация выше, чем в Украине? Во Франции есть оператор атомных электростанций компания EDF, контролирующая 70% генерации, а в соседней с нами Словакии концентрация даже больше, но там цены не определяют в ручную и европейские директивы там работают. Но нет нас кормят сказками о злых капиталистах”, - говорит Омельченко.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев также считает, что ограничения цен на рынке электроэнергии нужно было отменить. Он отмечает, что на рынке есть большие проблемы и манипуляции с ценами, но сами прайскепы также вредят ликвидности рынка.

“То, что прайскепы вредят рынку известно уже давно, но, к сожалению, правительство до сих пор не может с ними ничего сделать. На рынке есть большие проблемы и обвинения, которые раздаются с разных сторон. Если говорить об участниках рынка, то их обвиняют в использовании рыночной власти для получения прибыли, а если говорить о государстве, то есть обвинение, что оно заставляет участников рынка работать в достаточно жестких условиях. То есть целый ряд претензий, однако согласованной позиции по этим вопросам нет и предложения, которые звучат со стороны участников рынка, в основном игнорируются. Мне кажется, что правительство цепляется за возможность влиять на участников рынка из-за цен и тарифов и хочет не только сохранить за собой возможность быть независимым арбитром, но и возможность влиять на отдельных участников рынка тогда, когда ему это выгодно”, - говорит Рябцев.

По его словам, тезисы о концентрации на украинском энергетическом хоть и имеют под собой основания, но вопрос в том, что делать надо так, чтобы концентрации не было, а если доказаны злоупотребления рыночной властью, то бороться нужно именно с ними.

“На мой взгляд, нужно вообще прислушиваться к предложениям профильных экспертов и уже покончить с этими ограничениями. Цены и тарифы должны быть рыночными. Формируемыми под присмотром государства, но не так, как сейчас когда решением того или иного государственного органа может быть установлен предел цены или какое-либо другое ограничение”, - говорит Рябцев.

Как вырастут цены на электроэнергию для юрлиц?

Серебренников отмечает, что вряд ли стоит ожидать существенного удорожания электроэнергии для бизнеса. Финальная цена на предприятии, кроме оптовой цены на электроэнергию, включает в себя тариф на передачу, тариф на распределение, маржу поставщика электроэнергии и НДС. Так что динамика роста стоимости платежки для бизнеса будет ниже динамики роста оптовой цены на электроэнергию. А подорожание товаров и услуг будет зависеть от того, какова будет доля затрат на электроэнергию в структуре себестоимости и цен товаров и услуг.



Резкий скачок цен на электроэнергию маловероятен, поскольку тема очень чувствительна. Но дальше оптовая цена на электроэнергию будет расти и со временем может вырасти до 20%. Что это значит для бизнеса? Для тех, кто на втором классе напряжения (а это большинство), конечная цена может вырасти где-то на 15%. А цены на их товары и услуги поднимутся в соответствии с долей электроэнергии в структуре их себестоимости. То есть для водоканалов, где тариф на электроэнергию составляет до трети стоимости водоснабжения, рост тарифов на электроэнергию на 15% должен повысить тариф на холодную воду на 5%. А у тех производителей, у кого доля электроэнергии в себестоимости меньше, соответственно, цены будут расти меньше. Резюмируя рост цен все равно будет и за прайскепы заплатят конечные потребители”, - говорит Серебренников.



Омельченко же считает, что цены на электроэнергию существенно не изменятся, поскольку рынок определяет не только предложение со стороны энергокомпаний, но и спрос, который сейчас низкий. А многие вообще не смогут платить за электроэнергию больше определенной цены.

“В любом случае у нас цены у нас будут ниже, чем на европейском рынке. Я думаю, что летом цена не будет меняться существенно. Может, в среднем вырастет на 5% от текущей цены. Почасово могут быть более серьезные съемы, особенно в дефицитные часы. Но в среднем я думаю летом не будет больших изменений, изменения произойдут осенью, когда будет меньше солнца, когда увеличится потребление электроэнергии в Украине. Тогда цены могут вырасти на 15-20%”, – говорит Омельченко.