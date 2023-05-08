Война, износ и воровство. Что определяет производственные затраты критической инфраструктуры в Украине

После войны Украине предстоит отстроить критическую инфраструктуру. В наиболее пострадавших от войны регионах речь идет и газ, и вода и свет. Хотя даже в относительно мирных регионах инфраструктура старая и сильно изношенная, а уровень производственных затрат составляет до половины в платежках украинцев.

В последнее время все чаще обсуждается вопрос поднятия тарифов на электроэнергию для населения , но правительство пока не решается на такой шаг . При этом в этом году запланировано повышение тарифа на передачу электроэнергии , кроме этого повысили тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго, которые находятся в прифронтовых зонах. Кроме этого генерация активно выступает за повышение стоимости самой электроэнергии . Но и без этого тарифы на электроэнергию для предприятий в разы выше, чем у населения, а с начала войны они даже выросли.

В целом повышение тарифов на электроэнергию повлекло за собой повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. Со стороны НКРЭКУ была инициатива по централизованному повышению тарифов уже с января, однако это решение позже было отменено . Теперь есть новое постановление, предусматривающее поэтапное повышение тарифов в апреле на 12,3% и в июле на 14,1% . При этом каждый водоканал имеет право устанавливать тарифы самостоятельно, поэтому сумма в платежке будет зависеть от места жительства.

Сфера газа и отопления единственная, где цены более или менее стабильны. Еще в июле 2022 года парламент проголосовал за закон, устанавливающий мораторий на услуги по распределению газа и тепловую энергию для населения . А цены на газ были зафиксированы на уровне 7,96 грн/куб. м еще в разгар энергетического кризиса и сверхвысоких цен осенью 2021 года и большинство потребителей продолжает платить именно такую цену.

В Верховной раде были инициативы по введению моратория на все тарифы на ЖКУ , однако поддержки они не нашли. Все понимают, что инфраструктуру нужно будет восстанавливать, а в условиях войны еще и чинить, а на это нужны значительные деньги. Вместе с этим для поддержки действующей инфраструктуры также нужны немалые средства. Значительную часть тарифа в платежках за воду, свет и газ составляют производственно-технологические затраты, которые могут достигать до половины суммы в платежке. Во многом затраты зависят от степени износа инфраструктуры, поэтому из-за войны и повреждения инфраструктуры растет и финансовая нагрузка на операторов, обслуживающих эту инфраструктуру.

И хотя правительство пока не спешит повышать тарифы за коммунальные платежи, учитывая, в каком состоянии оказалась украинская экономика из-за войны и как обеднело население . Однако на восстановление и модернизацию инфраструктуры нужны деньги, поэтому рост тарифов – только вопрос времени. Вполне может произойти и так, что военные потери частных компаний будут переведены на плечи потребителей бизнеса и домохозяйств.

Следует помнить, что компании-операторы, обслуживающие инфраструктуру или их отдельные представители могут завышать количество расходов для получения дополнительного дохода. Такие возможности можно сузить путем внедрения новейших технологий типа Smart grid. Поэтому от того, как именно будут отстраивать нашу критическую инфраструктуру, во многом будет зависеть судьба естественных монополий в Украине.

из-за войны газораспределительные сети потеряли более 100 млн куб. м

Начальник производственно-технического управления Департамента систем распределения природного газа "Региональная газовая компания" Павел Кишкар рассказывает, что производственно-технологические затраты при распределении газа в сети в тарифе рядового домохозяйства составляет до 50% платы за распределение газа, другая значительная часть тарифа - зарплата работников облгаза. А в общей тарифной выручке стоимость газа на технологические затраты составляет треть.

В целом объемы производственно-технологических затрат устанавливается НКРЭКУ для каждого облгаза отдельно на основе методики, утвержденной отдельным постановлением в 2018 году . В целом, производственно-технологические расходы газа установлены на уровне до 7% от объема переданного газа.

Он говорит, что условно производственно-технологические затраты можно разделить на три части. Первая это когда газ вытекает через газораспределительное оборудование имеющее много резьбовых соединений и сделать его герметичным почти невозможно. Большое количество газораспределительных пунктов увеличивает и расход. Сюда же можно отнести расходы из-за износа труб. В целом расходы каждого облгаза отличаются в зависимости от возраста оборудования, например, Киев газифицировали в 1948 году, а Волынь в 1980 году.

Вторая категория связана с погрешностями счетчиков у населения, где класс точности намного ниже, чем в газораспределительных сетях. А треть расход это приведение объемов газа к стандартным условиям. Из школьного курса физики известно, что газ изменяет свой объем в зависимости от температуры. Так, стандартными условиями считается температура 20 градусов Цельсия и давление в трубе 760 мм ртутного столбика. В таких условиях газ поступает из магистральных газопроводов в газораспределительные сети регионов. Но уже в распределительных сетях под действием погодных условий газ меняется.

Так, зимой когда потребление газа максимально, а на улице мороз газ в распределительных трубах сжимается и фактически населению попадает больше газа, чем это показывает счетный. Летом же, когда потребление наоборот минимально, газ в трубах расширяется и чтобы трубу не разорвало система безопасности сбрасывает лишние объемы в атмосферу. В общем

Кишикар отмечает, что полномасштабная война принесла дополнительные расходы газа. Так, по состоянию на 18 апреля объем военных расходов газа составил 103,965 млн. куб. м. Счет за этот газ планируется выставить агрессору после победы Украины в войне. Но сейчас это просто долговые расписки.

“На Киевщине, особенно там, где велись активные боевые действия, были случаи, когда из-за повреждений газопроводов в результате шаровых или артиллерийских обстрелов они просто горели как факелы. Но в феврале-марте 2022 года было еще холодно и мы должны были обеспечивать газом население, поэтому газ поставлялся даже на такие участки примерно до середины марта. Еще до военных расходов можно внести газ в зданиях, где были расквартированы оккупанты. Россияне заходили в заброшенные дома или базы отдыха, самостоятельно восстанавливали газоснабжение и жгли газ для обогрева. Наши военные сельсоветы также селили в заброшенные дома и использовали газ для обогрева. Понятно, что владелец такого дома не должен платить за такой газ”, – рассказывает Кишкарь.

Он отмечает, что в начале полномасштабной войны государство довольно быстро сработало и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, достаточно быстро разработала формулу для учета боевых расходов.

Расходы при распределении электроэнергии составляют до половины тарифа в платежке

Руководитель проектов ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению Александр Голиздра рассказывает, что технологические затраты электроэнергии на передачу и распределение электрическими сетями являются одной из основных составляющих технологических затрат топлива в энергосистеме.

Электроэнергия – единственный вид продукции, транспортировка которой осуществляется за счет определенной части самой продукции. Поэтому потери электроэнергии при ее передаче и распределении неизбежны.

Расход электроэнергии можно условно разделить на технологические и коммерческие. Под технологическими затратами электроэнергии подразумевают затраты в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче и распределении электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования с учетом затрат электроэнергии на собственные нужды подстанций.

Технические потери – это потери в линиях электропередачи, трансформаторах, реакторах и другом оборудовании. Они имеют физическую природу и состоят из погрузочных потерь и потерь холостого хода. Расходы на собственные нужды подстанций – это электроэнергия, которая тратится на обеспечение нормального функционирования подстанций и распределительных пунктов (освещение, вентиляция, обогрев).

Коммерческая составляющая расходов обусловлена погрешностями измерений поступлений и отдач электроэнергии расчетными средствами учета, а также снижением отдачи электроэнергии потребителям из-за воровства электроэнергии. Ошибки при определении объема потребления электроэнергии за расчетный месяц по усредненным значениям потребления без снятия в этом периоде фактических показов и неодновременное снятие показов расчетных средств учета также являются причиной сверхнормативных расходов

С одной стороны, технологические потери электроэнергии в процессе распределения регулируются нормативно. НКРЭКУ в свое время методика определения таких потерь. Однако в реальности вследствие определенных обстоятельств потери могут быть больше или меньше, кроме того, их судьба в структуре тарифа также может не соответствовать нормативной базе. Так, в результате боевых действий у "Николаевоблэнерго" уменьшился полезный отпуск электроэнергии, соответственно доля потерь в тарифе на распределение выросла, однако НКРЭКУ не учла это при установлении тарифа", - говорит Голиздра.

При этом он отмечает, что и сами операторы системы распределения теоретически могут завышать затраты. Однако современная система учета в распределении электроэнергии делает это почти невозможным – рано или поздно это истекает.

“И такие вещи невозможны без включения человеческого фактора – чиновники просто могут “не заметить” злоупотреблений – но ведь любая независимая проверка разоблачит такие вещи. Поэтому на практике, и это касается, прежде всего, государственных облэнерго, такие вещи почти не встречаются. Однако в коммерческой составляющей потерь, если речь идет о банальном воровстве электроэнергии, это обязательно оказывается – и тогда возникают громкие коррупционные скандалы. Так, например, 2 года назад был громкий скандал, связанный с обысками в Харьковоблэнерго. Харьковская областная прокуратура тогда заявила, что разоблачила сделку, где должностные лица облэнерго в сговоре с частными предпринимателями, когда за приборами потребления электроэнергии фиксировалось лишь 30% от фактически потребленной электроэнергии. То есть у предпринимателей была возможность экономить на оплате электроэнергии”, - говорит Голиздра.

Однако эксперт отмечает, что с развитием автоматизации систем распределения электроэнергии и внедрения решений на основе искусственного интеллекта Smart Grid, возможность таких злоупотреблений будет снижаться.

В общем, технологические затраты электроэнергии также составляют до половины в платежке домохозяйства. Так, в структуре тарифа "Черкассыоблэнерго" расходы на 2023 год составляют 45%, а фактические технологические затраты у этого оператора по итогам 2022 года составили 14,7%, что является допустимым показателем и находится в пределах определенных НКРЭКУ.

Председатель правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук рассказывает, что в действующих тарифах на распределение электроэнергии учтены и объемы технологических затрат электроэнергии в сетях, которые зависят от величин распределения электрической энергии и экономических коэффициентов прогнозируемых технологических затрат на 1 и 2 классах напряжения, утвержденных постановлениями НКРЭКУ. Технологические потери электрической энергии в структуре тарифа ОАО "Черкассыоблэнерго" на 2023 год составляют 45%.

Фактические технологические затраты электроэнергии в электрических сетях оператора системы распределения "Черкассыоблэнерго" по итогам 2022 года составили 14.7% от объема отпущенной электроэнергии и находятся в пределах установленного НКРЭКУ лимита.

И.о. генерального директора прифронтового "Николаевоблэнерго" Вадим Данилков говорит, что ожидаемые объемы распределения электроэнергии "Николаевоблэнерго" в 2023 году будут значительно меньше, чем предусмотрено подходом, определенным НКРЭКУ, при установлении тарифов. Следовательно, ожидаемые доходы от предоставления услуг по распределению в 2023 году не обеспечивают покрытия расходов, связанных с покупкой электрической энергии с целью компенсации технологических затрат на ее распределение, расходов на закупку электроэнергии для хозяйственных нужд, расходов на услуги оператора системы передачи, расходов на услуги. диспетчерского управления, расходов на услуги оператора рынка, расходов на оплату труда и обязательных платежей.

Вместе с этим в Николаевоблэнерго проводят мероприятия по уменьшению расходов. В частности, речь идет об отключении трансформаторов 35, 10, 6 кВ в режиме малых нагрузок, что позволило сэкономить предприятию 672,03 МВт-ч, выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ и снижение расходов электроэнергии на собственные нужды подстанций, что позволило сэкономить предприятию 1059,49 МВт-час, замена проводов на перегруженных линиях сэкономила 58,02 МВт-час, замена перегруженных, недогруженных силовых трансформаторов сэкономило 5,05 МВт-час, замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ до домов сэкономила МВт-час.

При плохом состоянии сетей расходы по водоснабжению могут составлять до 40%.

Заместитель городского головы Вишневской ОТГ Евгений Пантель говорит, что больше тепловой энергии расходуется при ее транспортировке тепловыми сетями через истоки и охлаждение теплоносителя. Имеются нормативные расходы, которые рассчитываются в соответствии с утвержденными методиками. А есть расходы, возникающие из-за аварийных ситуаций – за счет утечки теплоносителя из сети, падения температурного режима в сети и т.д.

“Нормативные потери имеют определенный предел допуска. КП "Вишневсктеплоэнерго" ежегодно подает на утверждение расчетный годовой объем потерь, не превышающих определенную контролирующими структурами норму. Если по Украине сетевые потери определяются от 15 до 25%, то КП утверждает годовой показатель на уровне 12,5 – 14%. Последние годы потери нормируются 12,7 – 12,9%”, - говорит Пантель.

Он отмечает, что для уменьшения потерь коммунальщики ежегодно проводят профилактические замены труб в магистральных и распределительных сетях на предварительно изолированные, контролируют состояние запорной арматуры, производят большой объем работ по нормализации циркуляции теплоносителя по домам, модернизируют технологическое оборудование котельных.

Уменьшение потерь тепловой энергии при аварийных ситуациях достигается за счет высокого уровня профессионализма аварийных бригад, оперативного определения наличия аварийной ситуации, наличия полной линейки техники, используемой при проведении аварийных работ, создания запаса труб разного диаметра и других резервных материалов. В целом, проведение аварийных работ занимает не более 4-6 часов”, - рассказывает заместитель председателя ОТГ.

При формировании тарифов на производство, транспортировку и снабжение тепловой энергии, в соответствии с требованиями Методики формирования тарифов, потери тепловой энергии в тепловых сетях учитываются в схеме расчета тарифов как отдельная составляющая.

А вот расходы в сетях водоснабжения и водоотвода носят в основном технологический характер (истоки воды из трубопроводов при авариях; истоки при подъеме и очистке; истоки воды из емкостных сооружений; истоки воды на водоразборных сетях и т.п.).

“При плохом состоянии сетей, имеющихся в большинстве населенных пунктов, потери могут составлять до 35-40%. Основной метод борьбы за уменьшение потерь – санация трубопроводов, контроль состояния оборудования и арматуры, квалификация аварийно-ремонтных бригад. По КП “Вишневскводоканал” технологические потери почти вдвое меньше указанных выше – 15-20%”, - рассказывает Пантель.

Он отмечает, что затраты могут носить и искусственный характер - что фактически являются кражами воды из-за некорректной работы распределительных приборов учета. Здесь суммарное количество затрат может составлять 10–20%. По словам чиновника, ежегодно тариф на следующий год рассчитывается на основании объективных показателей потерь текущего года, безусловно включающих компенсацию технологических и сетевых потерь.