Кабмін вкотре відтермінував підвищення тарифів на електроенергію для населення

Кабінет міністрів з метою соціального захисту населення від підвищення тарифів вирішив продовжити дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни до постанови №483 від 5 чеврня 2019 року Кабмін ухвалив на засіданні 25 квітня.

Нею, нагадаємо, було затверджено положення про покладення на учасників ринку електроенергії спеціальних обовʼязків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку.

Таким чином, для побутових споживачів, які споживають до 250 кВт⋅год на місяць, тариф наразі зберігається на рівні 1,44 гривні/кВт⋅год, а для тих, що споживають більше, - 1,68 гривні/кВт⋅год.

Уряд вже неодноразово продовжував дію спецобов'язків для учасників ринку електроенергії. Востаннє це було здійснено 24 березня із терміном продовження в один місяць. До цього ще в жовтні підвищення тарифів було відтерміновано до кінця березня.

Зазначимо при цьому, що тиждень тому міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що підвищення тарифів на електроенергію "може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми", і це питання наразі обговорюється. За його словами, "чого тільки не пишуть зараз: і 6 гривень/кВт⋅год, і 8 грн гривень/кВт⋅год".

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