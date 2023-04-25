Кабмин в очередной раз отсрочил повышение тарифов на электроэнергию для населения

Кабинет министров в целях социальной защиты населения от повышения тарифов решил продлить действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая.

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения в постановление №483 от 5 июня 2019 Кабмин принял на заседании 25 апреля.

Им, напомним, было утверждено положение о возложении на участников рынка электроэнергии специальных обязательств для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка.

Таким образом, для бытовых потребителей, потребляющих до 250 кВт·ч в месяц, тариф сохраняется на уровне 1,44 гривны/кВт·ч, а для потребляющих больше - 1,68 гривны/кВт·ч.

Правительство уже неоднократно продлевало действие спецобязательств для участников рынка электроэнергии. В последний раз это было осуществлено 24 марта со сроком продления в один месяц. До этого еще в октябре повышение тарифов было отсрочено до конца марта.

Отметим при этом, что неделю назад министр энергетики Герман Галущенко заявил, что повышение тарифов на электроэнергию "может быть одним из решений для возобновления энергосистемы", и этот вопрос обсуждается. По его словам, "чего только не пишут сейчас: и 6 гривен/кВт·ч, и 8 грн гривен/кВт·ч".

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