Кабмин снова отсрочил повышение тарифов на электроэнергию для населения

Кабинет министров решил продлить действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до окончания осенне-зимнего периода 2022/2023 года, а именно до 30 апреля.

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение Кабмин принял на заседании 24 марта.

Им внесены изменения в постановление №483 от 5 июня 2019 года о возложении на участников рынка электроэнергии специальных обязанностей для обеспечения общеобщественных интересов.

Как напоминают в Министерстве энергетики, которое инициировало отсрочку повышения тарифов на электроэнергию с 1 апреля еще на месяц, для бытовых потребителей, потребляющих до 250 кВт·ч в месяц, они сохраняются на уровне 1,44 гривны/кВт·ч, а для тех, что потребляют больше - 1,68 гривны/кВт·ч.

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении. Механизм возложенного специального обязательства продолжит действовать до 30 апреля этого года. То есть, цена на электроэнергию, как мы и обещали, до конца отопительного сезона останется без изменений", - прокомментировал на заседании глава Кабмина Денис Шмигаль.

Напомним при этом, что с 1 апреля должен снова вырасти - уже до 430,25 грн/МВт·год - тариф на услугу по передаче электроэнергии для небытовых потребителей.

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