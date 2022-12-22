Тарифи на електроенергію для непобутових споживачів подорожчають із 1 січня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 21 грудня вирішила підвищити тарифи на електроенергію для непобутових споживачів. Кінцева ціна для них із 1 січня 2023 року підвищиться у середньому на 15 коп. за 1 кВт-год.

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Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

"У результаті коригування цих тарифів середнє зростання цін на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання цін на електроенергію для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 коп. за кВт-год", – зазначили в НКРЕКП.

Як наголосили у відомстві, коригування тарифів відбулося насамперед за рахунок виділення коштів для операторів електричних мереж на аварійне відновлення пошкоджених об’єктів електроенергетики, створення аварійного запасу обладнання та закупівлю необхідних для цього товарів та послуг.

"Коректування тарифів, що діють з 1 січня 2023 року, відбулося на мінімальному рівні з урахуванням необхідності забезпечення збалансованої роботи системного оператора, операторів систем розподілу, постачальників універсальних послуг та підтримання достатнього рівня стійкості енергетичної системи України", – підкреслили в НКРЕКП.

Як пояснив регулятор, незважаючи на ситуацію в енергетиці, яка значною мірою постраждала від руйнувань внаслідок ворожої агресії, а також беручи до уваги актуальне соціально-економічне становище в країні, комісія обмежила зростання зазначених тарифів.

"Їх вдалося утримати на збалансованому рівні, що відповідає інтересам усіх учасників ринку електричної енергії, включно з виробниками та споживачами", – стверджують у НКРЕКП.

Крім того, передбачене поетапне підвищення тарифу упродовж року: із 1 квітня - до 430,25 грн/МВт-год.; із 1 липня - до 485,10 грн/МВт-год.

На сьогодні тариф на передачу становить 345,64 грн/МВт-год. Попередньо НКРЕКП схвалила рішення про підвищення тарифу до 522,46 грн/МВт-год., однак у ході обговорень розрахунки були скореговані.

Крім того, НКРЕКП збільшила тариф на диспетчерське управління із 1 січня на 9,9% - до 68,28 грн/МВт-год. із нинішніх 62,13 грн/МВт-год. Цей тариф також зростатиме упродовж року: до 80,87 грн/МВт-год. із 1 квітня та до 95,54 грн/МВт-год. із 1 липня.

У свою чергу, ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на чинному рівні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483.

Нагадаємо, в жовтні Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити дію спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, до 31 березня 2023 року.

Уточнюємо, ціни на електроенергію становлять для індивідуальних побутових споживачів 1,44 грн/кВт⋅год при споживанні до 250 кВт⋅год на місяць та 1,68 грн/кВт⋅год при споживанні понад 250 кВт⋅год на місяць.