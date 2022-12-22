Тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей подорожают с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 21 декабря решила повысить тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей. Конечная цена для них с 1 января 2023 повысится в среднем на 15 коп. за 1 кВт-ч.

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Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

"В результате корректировки этих тарифов средний рост цен на электроэнергию для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 коп. за кВт-ч. При этом средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей будет составлять около 4 коп. за кВт-ч", – отметили в НКРЭКУ.

Как отметили в ведомстве, корректировка тарифов состоялась, прежде всего, за счет выделения средств для операторов электрических сетей на аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики, создание аварийного запаса оборудования и закупку необходимых для этого товаров и услуг.

"Корректирование тарифов, действующих с 1 января 2023 года, произошло на минимальном уровне с учетом необходимости обеспечения сбалансированной работы системного оператора, операторов систем распределения, поставщиков универсальных услуг и поддержания достаточного уровня устойчивости энергетической системы Украины", - подчеркнули в НКРЭКУ.

Как пояснил регулятор, несмотря на ситуацию в энергетике, которая в значительной степени пострадала от разрушений в результате враждебной агрессии, а также принимая во внимание актуальное социально-экономическое положение в стране, комиссия ограничила рост указанных тарифов.

"Их удалось удержать на сбалансированном уровне, что отвечает интересам всех участников рынка электрической энергии, включая производителей и потребителей", - утверждают в НКРЭКУ.

Кроме того, предусмотрено поэтапное повышение тарифа в течение года: с 1 апреля – до 430,25 грн/МВт-ч; с 1 июля – до 485,10 грн/МВт-час.

На сегодняшний день тариф на передачу составляет 345,64 грн/МВт-час. Предварительно НКРЭКУ одобрило решение о повышении тарифа до 522,46 грн/МВт-ч., однако в ходе обсуждений расчеты были скорректированы.

Кроме того, НКРЭКУ увеличила тариф на диспетчерское управление с 1 января на 9,9% – до 68,28 грн/МВт-час. с нынешних 62,13 грн/МВт-ч. Этот тариф также будет расти за год: до 80,87 грн/МВт-час. с 1 апреля и до 95,54 грн/МВт-ч. с 1 июля.

В свою очередь цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на действующем уровне в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 г. №483.

Напомним, в октябре Кабинет министров принял решение продлить действие специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, до 31 марта 2023 года.

Уточняем, цены на электроэнергию составляют для индивидуальных бытовых потребителей 1,44 грн/кВт·ч при потреблении до 250 кВт·ч в месяц и 1,68 грн/кВт·ч при потреблении более 250 кВт·ч в месяц.