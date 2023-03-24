Кабмін знову відтермінував підвищення тарифів на електроенергію для населення

Кабінет міністрів вирішив продовжити дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до закінчення осіньо-зимового періоду 2022/2023 року, а саме, до 30 квітня.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 24 березня.

Ним внесено зміни до постанови №483 від 5 чеврня 2019 року про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Як нагадують у Міністерстві енергетики, яке ініціювало відтермінування підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня ще на місяць, для побутових споживачів, які споживають до 250 кВт⋅год на місяць, вони зберігаються на рівні 1,44 гривні/кВт⋅год, а для тих, що споживают більше, - 1,68 гривні/кВт⋅год.

"1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін", - прокоментував на засіданні очільник Кабміну Денис Шмигаль.

Нагадаємо при цьому, що з 1 квітня має знову зрости - вже до 430,25 грн/МВт⋅год - тариф на послугу з передачі електроенергії для непобутових споживачів.

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