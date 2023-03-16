Повышение тарифов на электроэнергию: возобновление инфраструктуры после обстрелов или шок для экономики?

Во время отопительного сезона 2022/2023 украинская энергетическая инфраструктура систематически уничтожалась российскими обстрелами. Понятно, что для восстановления поврежденного оборудования нужны средства, которые можно получить, подняв тарифы. Однако в этой войне пострадали не только энергокомпании, но и население и бизнес. Не станет ли пересмотр тарифов новым шоком для украинского общества?

Действующие тарифы на электроэнергию для населения были введены по инициативе Банковой еще в августе 2021 года . Тогда была внедрена действующая система спецобязанностей, согласно которой льготные тарифы для потребителей, потребляющих менее 250 кВт в месяц, компенсируют за счет тарифов для промышленного сектора, а также госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". По действующим правилам домохозяйства, потребляющим менее 250 кВт платят по тарифу 1,44 грн/кВт-час, а потребляющие больше - по тарифу 1,68 грн/кВт-час.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги на время военного положения и шесть месяцев после его отмены. Однако этот мораторий касается только тарифов на газ и отопление. Хотя в парламенте уже есть инициативы по его расширению на другие жилищно-коммунальные услуги. В отношении электроэнергии ситуация достаточно неоднозначна. С одной стороны энергетическая инфраструктура достаточно сильно пострадала от российских атак и для ее восстановления или хотя бы ремонта нужны достаточно значительные средства . Также на рынке электроэнергии достаточно высокая взаимная задолженность, которая была еще до полномасштабной войны и существенно усилилась после российского вторжения.

С другой стороны, от войны пострадали не только энергокомпании, но и потребители: бизнес и население. За 2022 год ВВП Украины упал на 30%. из-за войны закрылось много предприятий, люди потеряли работу, а покупательная способность сильно упала. В этих условиях дополнительные расходы бизнеса или населения не будут способствовать восстановлению или хотя бы стабилизации экономики. Напротив, если говорить о европейской практике преодоления энергетического кризиса в ЕС в условиях стремительного роста цен на энергоносители пытались смягчить нагрузку на конечного потребителя во избежание роста инфляции.

Delo.ua опросил экспертов и собрал аргументы за и против повышения тарифов на электрическую энергию в условиях войны.

Аргументы за: дефицит средств на рынке электроэнергии очень велик, а генерации и ОСР нужно восстанавливаться после российских обстрелов

Руководитель проектов Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению Александр Голиздра говорит, что тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года. В то же время индекс цен производителей промышленной продукции за 2017-2022 годы составил суммарно около 740%, то есть цены выросли в 2,4 раза. Таким образом, по мнению эксперта, коррекция цен на электроэнергию должна была бы составлять около 4 грн/кВт час.

Цена одной тонны энергетического угля в 2017 году составляла 2 тысячи гривен, а в марте 2023 года согласно данным Украинской энергетической биржи около 8 тысяч гривен.

Вместе с тем, при расчете экономически обоснованного тарифа, по мнению эксперта, нужно также учитывать цены на материалы, оборудование заработные платы и осуществленные инвестиции в инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии.

Но инфляция, по мнению Голидры, лишь одна из причин почему тарифы для населения нужно пересматривать. Другая причина – падение промышленного потребления электроэнергии. Низкие тарифы для населения всегда компенсировались за счет высоких тарифов для бизнеса. Однако в 2022 году в результате потребления электроэнергии промышленностью серьезно снизилось не только в прифронтовых регионах, но и в тылу. Так, в Черкасской области промышленное потребление снизилось на 18%, а на прифронтовой Николаевщине на целых 50%.

При этом расходы операторов систем распределения в этих областях остались такими же высокими, как были ранее. Каждому оператору системы распределения нужно проводить плановые ремонты, закупать новое оборудование и реализовывать собственные инвестиционные программы, а это стоит немалых денег.

Голиздра говорит, что на рынке электроэнергии сформировался замкнутый круг неплатежей, когда предприятия не могут рассчитаться с поставщиками электроэнергии, ОСР не могут рассчитаться с "Укрэнерго", а "Укрэнерго" не может рассчитаться с инвесторами в "зеленую генерацию".

“Нужно отходить от практики социализма и перекрестного субсидирования и двигаться в сторону Европейского союза. Так у ЕС тоже есть льготы для малообеспеченных граждан, но такая помощь адресна. У нас же 1,68 грн/кВт-ч платит и миллионер и пенсионер. Конечно, я не говорю о том, что для всех категорий населения нужно повысить стоимость электроэнергии в 3-4 раза. Новые тарифы должны быть установлены НКРЭКУ по прозрачной методике и после широкого публичного обсуждения. Во-вторых, поднимать тарифы ни в коем случае нельзя резко, повышение должно быть плавным и поэтапным, чтобы не шокировать общество. А параллельно с этим нужно вводить компенсацию тарифов для малообеспеченных слоев населения. Также при пересмотре тарифов потребуются такие факторы, как иностранная энергетическая помощь и поступление на рынок электроэнергии от экспорта”, - говорит Голиздра.

Кроме этого эксперт отмечает, что повышение тарифов будет стимулировать население к мерам по энергоэффективности, а также будет стимулировать население переходить на двухтарифную систему.

"Если такие энергоемкие приборы, как стиральная или посудомоечная машина, будут включаться домохозяйствами в ночное время, то это во-первых, позволит снизить цену на электроэнергию для самих граждан, а во-вторых, позволит сбалансировать энергосистему ночью", - говорит Голиздра.

Аргументы против: повышение тарифов на электроэнергию приведет к шоку для бизнеса, стагнации экономики и снизит уровень платежей населения

Ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский наоборот считает, что повышать тарифы на электроэнергию во время войны нельзя ни для населения, ни для бизнеса.

Среднестатистическое промышленное предприятие от увеличения тарифов на распределение электроэнергии в годовом эквиваленте вынуждено будет дополнительно платить от 1,5 до 2 млн. гривен до нынешних, что в условиях войны большая нагрузка.

Если промышленное предприятие потребляет в месяц потребляет 12 млн кВт-ч, оно только за распределение по первому классу напряжения будет дополнительно тратить 100 тысяч гривен в месяц. В условиях очень сильной конкуренции за внешние рынки, падение платежеспособного спроса на рынке Украины и засилье китайских товаров определенных групп это будет для такого предприятия очень большой проблемой”, говорит Белявский.

Он отмечает, что с другой стороны ликвидность на рынке электрической энергии очень низкая и этот рынок нужно спасать. Так, в процессе отопительного сезона 2022/2023, когда россияне обстреливали электроэнергетическую инфраструктуру Украины, вспомогательные линии между распределительными регионами сыграли очень значительную роль. Вспомогательные линии связи до 100 кВт и менее помогли извлечь энергосистему из того коллапса, в котором она могла оказаться из-за российских обстрелов.

Конечно, аварийные линии нужно ремонтировать и операторам систем распределения нужны средства. Однако здесь есть один момент, некоторые операторы все еще работают не по модели RAB-тарифов, а по модели расхода плюс. Кроме этого, энергетический рынок был деформирован еще в 2021 году, когда Украина закупала ненужную нам российскую электроэнергию из Беларуси. Таким образом, средства с нашего рынка электроэнергии вымывались в Россию. На это накладывается история с “зеленым тарифом”, который у нас выше, чем в ЕС”, - говорит Белявский.

Он также говорит, что падение ВВП в Украине в 2022 году составило 30%, а отечественную экономику нужно поддерживать не средствами доноров, а стимулированием бизнеса возобновлять работу, создавать новые рабочие места. В перспективе это улучшит налоговые поступления и социальную ситуацию в воюющей стране.

Кроме этого, эксперт отмечает, что повышение тарифов для населения тоже не решит проблемы на рынке электроэнергии.

“Лично я считаю, что повышение тарифов для населения недопустимо в период военного положения и шесть месяцев после него. Если тарифы для населения повысят, то движение средств не изменится, потому что есть предел платежеспособности бытовых потребителей, которые и так все свободные деньги донатят на ВСУ. Мало того, некоторые могут отказаться платить вообще. Есть так называемый психологический барьер», – говорит Белявский.

Кроме того, он отмечает, что остается открытым вопрос биллинга абонентов. Государство сейчас не знает кто и сколько платит за электроэнергию, поскольку все базы данных есть у частных компаний.

Как альтернативу, можно предложить повышение тарифов состоятельным домохозяйствам, которые потребляют в месяц от 500 кВт и выше. Дефицит денежных средств на рынке электроэнергии можно решить за счет экспорта электроэнергии. Мы можем создать специальный фонд восстановления энергетической инфраструктуры и направлять туда как прибыль от экспорта, так и помощь от доноров», – говорит Белявский.