Картель покупателей газа. Сможет ли совместная закупка газа у ЕС окончательно преодолеть энергетический кризис?

В апреле Европейский союз планирует провести первый тендер по механизму совместной закупки газа. Этот механизм должен окончательно укротить цены на европейском газовом рынке и преодолеть энергетический кризис. А в перспективе свою выгоду от совместных закупок может получить и Украина.

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В апреле ЕС проведет первый тендер по общим закупкам газа. В общей сложности речь идет о закупке 24 млрд куб. м газа, которые будут поставлять в течение трех лет для 27 стран блока. Конечно объем невелик по сравнению с совокупным спросом в 338 млрд куб. м, импортируемые ЕС в 2021 году. Однако, во-первых, этот механизм еще тестируется, и в будущем объемы закупок газа могут увеличиваться. А во-вторых, речь может идти о замещении тех объемов покупаемого газа на спотовом рынке, где и происходят сильные колебания котировок.

Первые заявления о совместных закупках газа были сделаны еще в марте прошлого года , когда стало ясно, что Россия агрессор и договориться с ней не получится. Характерно, что после долгих переговоров Россию все же исключили из возможных поставщиков газа по механизму коллективных закупок . Доступ к этой платформе планируют предоставить и Украине, уже давно работающей по правилам игры европейского газового рынка.

В настоящее время глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев считает, что в 2023 году Украина вполне может обеспечить себя газом собственной добычи , а импорт. Хотя заявление Чернышева и вызывает скепсис у экспертной среды , даже если Чернышев прав, доступ к механизму совместных закупок может дать нам возможность сэкономить на закупке газа через несколько лет, когда промышленность оживет, а спрос на голубое топливо возобновится. К тому же, такая газовая консолидация могла бы дать Украине возможность загрузить собственную газотранспортную инфраструктуру и подземные хранилища, которые строились с расчетом на транзит российского газа в ЕС и могут стать ненужными при прекращении этого транзита.

Картель покупателей

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович рассказывает, что сама идея совместных закупок газа состоит в том, чтобы агрегировать заявки от покупателей газа и с пакетами заявок выходить на рынок. Это может относиться и к агрегированному спросу на газ, покупаемый на спотовых рынках на краткосрочной основе.

Понятно, что по сути это картель покупателей. Единственный вопрос, на какой объем будет рассчитан этот механизм. Не секрет, что значительная часть газа сейчас покупается по долгосрочным контрактам. Особенно если мы говорим о сжиженном газе, который сейчас завозят на европейские терминалы. Но все-таки значительная часть газа торгуется и на спотовых рынках. Так что главный вопрос, какой объем будут иметь операции в пределах этого картеля. От этого будет зависеть роль на рынке», – говорит Ницович.

Эксперт отмечает, что одной из целей, преследующих создание механизма совместной закупки газа является стабилизация цен и устранение политических влияний, которые могут осуществлять отдельные поставщики. Речь идет не только о российском газе, но и о газе из других стран.

Ницович отмечает, что все предыдущие инициативы Еврокомиссии, которые делались, чтобы ликвидировать энергетический кризис в Европе или смягчить его влияние на экономику, срабатывали.

“Большинство таких шагов дало свой результат. Мы можем упомянуть и об обязательном заполнении газохранилищ и о механизмах смягчения цен на газ для отдельных потребителей. Всё это сработало и дало свой эффект. Свой эффект дал и план Еврокомиссии RepowerEU, позволивший существенно сократить импорт газа и стабильно пройти зиму”, - говорит Ницович.

Он также отмечает, что свои плюсы от создания совместного закупщика газа может получить и Украина, которую тоже присоединили к этой платформе. Конечно, речь шла о том, что на европейской платформе сможет закупать определенные объемы газа "Нафтогаз", но никто не помешает приобщиться к этому механизму другим частным компаниям из Украины.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что совместные закупки могут консолидировать и согласовывать предложения разных покупателей газа. Однако из-за того, что газ является необходимым для Европы товаром, от которого европейской экономике будет крайне трудно отказаться, вряд ли такой механизм сможет существенно сократить спрос или снизить цены.

«Я не вижу существенных отличий между тем, когда закупки газа проводят отдельные субъекты хозяйствования и когда это делается на основе совместных решений ЕС. Существенных изменений на рынке происходить не должно, поскольку такие закупки не увеличат объемы потребления и газ нужен Европе. И пока газ будет нужен, такой картель не сможет снижать цены или каким-либо образом дискриминировать поставщика”, - говорит Рябцев.

Он отмечает, что Украина также может извлечь свою выгоду от европейского механизма совместной закупки газа. Но эта выгода не будет в кратчайшие сроки. Например, мы можем предоставить для хранения части такого газа собственные подземные хранилища. Или мы могли бы зарезервировать для себя объем на уровне 2-3 млрд куб. м газа.

"Но для того уровня спроса на газ, который в Украине сейчас в условиях существенного сокращения объемов производства продуктов на которые газ является сырьем, прежде всего удобрения и различные азотсодержащие соединения, того газа, который добывается в Украине, вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности", - говорит Рябцев.

Конец энергетического кризиса?

Ведущий эксперт "Центра Разумкова" и бывший директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский говорит, что прецендент совместных закупок повлияет на цены на европейском рынке газа.

“Цены на газ в Европе сейчас колеблются в пределах 40-49 евро за МВт-час, что соотносительно 445-550 долларов за тысячу кубических метров. Я думаю, что тренд падения цен на газ будет однозначно. Сплит закупки газа и долгие контракты на поставку голубого топлива из США, все это будет возвращать цены в ЕС на уровень апреля 2021, а может даже сентября 2020 года, когда газ стоил 350 долларов за тысячу кубических метров”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что из-за слаженной работы и механизма совместных закупок ЕС исходит из искусственного ценового шока, сформированного агрессивной ресурсной политикой Кремля.

Так, в 2023 году заявленные мощности пропускной способности терминалов сжиженного газа в странах Евросоюза должны увеличиться на 50 млрд куб. м, а фактические мощности, с учетом поставок комплектующих и других сложностей, могут увеличиться до 35 млрд. В целом пропускная способность LNG терминалов в ЕС увеличилась на 60%. Также запланировано увеличение загруженности альтернативных газопроводов, соединяющих юг Европы и Север Африки. С другой стороны, в ЕС ведется большая работа по понижению потребления природного газа.

“Конечно нельзя исключать вероятности совершения террористических атак России. Даже эта история с обвинениями в подрыве Северных потоков, это для того, чтобы не дать ценам на газ упасть еще ниже. Это информационно психологический фактор. Россияне цепляются за последнее и пытаются расшатать ситуацию в ЕС. Но у них ничего не получится, потому что доля их газа на европейском рынке уже очень низкая и дальше будет снижаться”, – говорит Белявский.

Он отмечает, что сейчас Европа перестраивает свою систему поставок газа. И она будет работать с запада на восток, а раньше было с востока на запад. В этом контексте задача Украины - сохранить загруженность своей газотранспортной системы. В частности, вследствие перенаправления потоков азербайджанского газа, а также загрузки нашей ГТС другими видами природного газа с высокой долей метана.

“Стабилизация цен однозначно повлияет на нас. Мы будем так или иначе импортировать газ из Европейского союза. Даже в 2023 году, хотя потребление пока невысокое, но из-за военных рисков нам нужно перестраховаться. Поэтому из-за стабилизации цен на европейском рынке мы сэкономим средства”, - говорит Белявский.