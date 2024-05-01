Украина в апреле установила рекорд экспорта и вышла на довоенные показатели

В апреле 2024 года Украина экспортировала рекордный объем продукции со времени полномасштабного вторжения России – 13,1 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Торговый показатель на 1,3 млн тонн превысил показатели марта и оказался больше, чем в феврале 2022 года, к началу широкомасштабной войны. В денежном эквиваленте экспорт в апреле составил $3,3 млрд.

"Меры по восстановлению и наращиванию экспорта, которые принимает Правительство Украины совместно с нашими международными партнерами, дают отличный результат (…) Работаем дальше над наращиванием объемов экспорта, прежде всего несырьевого, ведь важная составляющая нашей политики "Сделано в Украине", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, рекордным цифрам способствовало открытие альтернативных экспортных коридоров, в том числе морского (летом прошлого года), позволившего вывозить зерно и металл. Также важную роль сыграла программа страхования судов UNITY с Великобританией и пулом компаний.

Увеличению экспорта способствовало расширение пропускной способности "путей солидарности", особенно с Молдовой и Румынией, а также улучшение железнодорожной транспортировки грузов в дунайские порты.

Добавим, что в марте 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму $3,2 млрд. Общий объем экспортируемой продукции отечественного производства составил 11,8 млн. тонн.

95% зернового экспорта сейчас происходит через глубоководные порты

В январе текущего года основная часть экспорта агропродукции, а именно 6,7 миллионов тонн, была произведена благодаря морским перевозкам. В то же время транзит через территорию Польши составил лишь 0,37 миллиона тонн, что составляет около 5% от общего объема экспорта.

Из-за протестов польских фермеров на границе Украина нарастила экспорт временным морским коридором и уже в феврале было экспортировано рекордные 8 млн тонн грузов.

Несмотря на войну, Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности. С начала работы украинского временного коридора почти 28 млн. тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн. тонн – это зерновые и масличные.

В связи с блокадой границы, Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.

Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порта Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины.

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