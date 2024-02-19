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Категория
Агро
Дата публикации

Экспорт зерна морем превышает транзит через Польшу в разы, поэтому претензии поляков безосновательны - Кубраков

Экспорт зерна морем превышает транзит через Польшу в разы, поэтому претензии поляков безосновательны - Кубраков
Александр Кубраков. Фото: скриншот с телемарафона

В январе текущего года основная часть экспорта агропродукции, а именно 6,7 миллиона тонн, была осуществлена благодаря морским перевозкам. В то же время транзит через территорию Польши составил лишь 0,37 миллиона тонн, что составляет около 5% от общего объема экспорта.

Об этом рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона "Единые новости".

Кубраков обратил внимание, что эти цифры опровергают заявления польских аграрных ассоциаций о якобы перенасыщении польского рынка украинской продукцией, поскольку через территорию Польши в 2022 году Украина экспортировала до 1 миллиона тонн агропродукции в месяц.

Министр отметил усилия Украины по минимизации экономических потерь польских фермеров и выразил мнение, что блокада границы только выгодна России, которая пытается использовать ситуацию для раскола между Украиной и Польшей.

"Со своей стороны Украина делает все возможное для того, чтобы минимизировать любые возможные экономические потери польских фермеров. Мы считаем, что блокада точно играет на руку России и она уже это использует, показывая, что у нас вроде бы не все хорошо с нашей дружеской Польшей.Я напомню, что в первые дни полномасштабного вторжения именно братский польский народ принял миллионы украинцев, искавших убежище от войны, а вместе с польскими властями мы запустили стабильную военную логистику", - рассказал Кубраков.

Он добавил, что диалог между странами продолжается на всех уровнях, в частности, по поводу недопустимости блокады границы, в том числе для пассажирского транспорта.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермер  9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Ожидается, что 20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Напомним, заблокированным для свободного движения грузовиков из-за протестов поляков являются "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчёва".

Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной   есть проблемы со снабжением гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко