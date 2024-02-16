Протесты на границе с Польшей спровоцировали проблемы со снабжением гуманитарной помощи

Из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет "Укринформ".

"При том количестве пересечений границы, которое мы имеем в настоящее время по движению грузовых транспортных средств, у меня есть сомнения, что участники этой блокады пропускают необходимое количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем направлениям", - подчеркнул Демченко.

По его словам, сейчас движение ограничено и количество пересечения границы грузовиками очень мало, поэтому на территории Польши образовалась очередь.

Как отметил спикер ГНСУ, скорее всего, протестующие даже не выделяют грузово-транспортные средства, перевозящие гуманитарную помощь или другие важные грузы, которые двигаются в Украину.

На вопрос, застряла ли на границе гуманитарная помощь, Демченко ответил: "Скорее всего, да".

Отметим, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.