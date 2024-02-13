Польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска и железную дорогу

20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

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Об этом пишет RMF FM.

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам", – говорится в сообщении.

Как известно, фермеры протестуют против неконтролируемого поступления товаров из Украины, импортируемых в Польшу, из-за открытия границ по Евросоюзу.

Профсоюзы предупреждают, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Протестующие призывают общественность поддержать свою акцию. Они аргументируют свои действия тем, что направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны.

Поляки высыпали на асфальт украинское зерно

Как сообщал Укринформ, вблизи пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" неизвестные из числа протестующих повредили украинские грузовики и высыпали из них зерно. Видео случившегося опубликовали в соцсетях 11 февраля.

"После оформления документов в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Участники протеста не пропустили транспорт и в какой-то момент открыли прицепы, из-за чего зерно частично высыпалось на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", - проинформировала Ева Чиж из главного управление городской полиции Хелма, передает Польское радио.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна протестующими на украинско-польской границе.

Позже министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский попросил прощения у Украины за произошедший 11 февраля инцидент с рассыпанным зерном и прокомментировал действия польских фермеров.

Возобновление забастовки на границе

9 февраля польские фермеры снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Позвоночное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров по железнодорожному транспорту на автомобильный.

Кроме этого, возобновлена блокировка на направлении пунктов пропуска "Медика - Шегини", которая была временно прекращена 10 февраля. Планируется пропускать по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не будет распространяться.

12 февраля в 10:10 начались акции протеста фермеров недалеко от пункта пропуска "Зосин". Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час.