Польша будет проверять на границе все зерно из Украины, которое идет транзитом

Польские службы будут проверять на границе все зерно, которое идет из Украины транзитом через страну в другие страны и порты. Польша также обратится к Германии, чтобы получить подробные данные об украинском зерне, которое было возвращено оттуда в Польшу как некачественное.

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Об этом в понедельник в интервью PAP сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села РП Михал Колодзейчак.

"Сегодня последуют четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе (с Украиной – ред.), которое подлежит пломбированию, подлежит экспорту, и является только транзитным зерном. (…) В списке, который я имею, одна из компаний привезла из Украины зерна на 500 миллионов злотых", - заявил Колодзейчак.

Чиновник объяснил, что когда такое зерно попадает в Германию и после экспертизы оказывается некачественным, то в 99% случаях оно возвращается в Польшу, а не в Украину, поскольку считается европейским. Он добавил, что это касается и проверки зерна в портах.

💬 Dziś pójdą dokładne polecenia, że badamy całe zboże tranzytowe na granicy z Ukrainą. To jest być albo nie być dla Polski i naszego rolnictwa - mówi @EKOlodziejczak_ z @MRiRW_GOV_PL @AGROunia_ @Platforma_org

🎥cała rozmowa na https://t.co/gGhW95RytJ@PAPInformacje pic.twitter.com/X9mIU3hot6 — Adrian Kowarzyk (@AdrianKowarzyk) February 12, 2024

По его словам, в списке на проверку есть 15 тыс. тонн фуражного зерна, которое перевозится как грузовиками, так и десятками вагонов.

Что касается того, попало ли на столы поляков непроверенное зерно, он ответил, что до этого большинство зерна не проверялось. По его мнению, процедуры проверки зерна на границе заслуживают осуждения, а сам он не доверяет ни одному импортеру или экспортеру продукции из-за границы, представляющему свои тесты на качество.

"Сегодня на встрече с разными службами я буду просить чтобы все экспортируемые зерновые транспорты и на которые наложено эмбарго проверяли в Польше. Я буду проталкивать эти правила… Я не буду сотрудничать с чиновниками и служащими, которые будут навязывать свои условия" - сказал он. .

Скандал с высыпанным зерном на границе

Как сообщал Укринформ, вблизи пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" неизвестные из числа протестующих повредили украинские грузовики и высыпали из них зерно. Видео случившегося опубликовали в соцсетях 11 февраля.

"После оформления документов в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Участники протеста не пропустили транспорт и в какой-то момент открыли прицепы, из-за чего зерно частично высыпалось на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", - проинформировала Ева Чиж из главного управление городской полиции Хелма, передает Польское радио.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна протестующими на украинско-польской границе.

В Минагро отметили, что уже два года полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, терпят огромные убытки. Они добывают это зерно чрезвычайно тяжело и подчас ценой своей жизни.