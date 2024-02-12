Минагрополитики сделало заявление об уничтожении украинского зерна на границе с Польшей

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна протестующими на украинско-польской границе.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства на Facebook.

"Мы внимательно наблюдаем за ходом расследования данного инцидента, ожидаем скорейшего установления и наказания виновных. Мы понимаем, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом. Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - отметили в пресс-службе.

В Минагро подчеркнули, что уже два года с начала полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, терпят огромные убытки. Они добывают это зерно чрезвычайно тяжело и подчас ценой своей жизни.

"Министерство аграрной политики и продовольствия приглашает польских фермеров в Украину убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. 4 миллиона малых фермеров в Украине готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами", - добавили в министерстве.

Также в Минагро выразили искреннюю благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать украинскому народу в это тяжелое время.

"Отдельно хотим отметить, мы абсолютно уверены, что такие случаи не смогут повлиять на нашу общую борьбу и на большую поддержку польского народа, которую мы ощущаем в течение 2 лет в войне против российского захватчика", - подытожили в министерстве.

Скандал с высыпанным зерном из украинских фур

Как сообщал Укринформ, вблизи пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" неизвестные из числа протестующих повредили украинские грузовики и высыпали из них зерно. Видео случившегося опубликовали в соцсетях 11 февраля.

На польському кордоні протестувальники висипають зерно з українських вантажівок. pic.twitter.com/WI04x29yQr — NV (@tweetsNV) February 11, 2024

Полиция польского города Хелм начала расследование инцидента.

"После оформления документов в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Участники протеста не пропустили транспорт и в какой-то момент открыли прицепы, из-за чего зерно частично высыпалось на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", - проинформировала Ева Чиж из главного управление городской полиции Хелма, передает Польское радио.

Отмечается, что полиция проверяет детали инцидента, собирает доказательства, после чего все собранные материалы будут направлены в прокуратуру для экспертизы.

Как сообщает "Европейская правда", посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны на ситуацию.

"Такие методы протестующих не должны толероваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволять подобных варварских действий в будущем", – заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

На инцидент на границе отреагировал мэр Львова Андрей Садовый, назвав такие действия низостью и позором.

"Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. Украинцы буквально поливают кровью поля, которые дают это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну - это как работать сапером", - написал он в своем телеграмм-канале.

Напомним, Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров". По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.