ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Агро
Дата публикации

Минагрополитики сделало заявление об уничтожении украинского зерна на границе с Польшей

Минагрополитики сделало заявление об уничтожении украинского зерна на границе с Польшей
Украинское зерно на границе с Польщей. Фото: t.me/andriysadovyi

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна протестующими на украинско-польской границе.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства на Facebook.

"Мы внимательно наблюдаем за ходом расследования данного инцидента, ожидаем скорейшего установления и наказания виновных. Мы понимаем, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом. Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - отметили в пресс-службе.

В Минагро подчеркнули, что уже два года с начала полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, терпят огромные убытки. Они добывают это зерно чрезвычайно тяжело и подчас ценой своей жизни.

"Министерство аграрной политики и продовольствия приглашает польских фермеров в Украину убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. 4 миллиона малых фермеров в Украине готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами", - добавили в министерстве.

Также в Минагро выразили искреннюю благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать украинскому народу в это тяжелое время.

"Отдельно хотим отметить, мы абсолютно уверены, что такие случаи не смогут повлиять на нашу общую борьбу и на большую поддержку польского народа, которую мы ощущаем в течение 2 лет в войне против российского захватчика", - подытожили в министерстве.

Скандал с высыпанным зерном из украинских фур

Как сообщал Укринформ, вблизи пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" неизвестные из числа протестующих повредили украинские грузовики и высыпали из них зерно. Видео случившегося опубликовали в соцсетях 11 февраля.

Полиция польского города Хелм начала расследование инцидента.

"После оформления документов в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Участники протеста не пропустили транспорт и в какой-то момент открыли прицепы, из-за чего зерно частично высыпалось на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", - проинформировала Ева Чиж из главного управление городской полиции Хелма, передает Польское радио.

Отмечается, что полиция проверяет детали инцидента, собирает доказательства, после чего все собранные материалы будут направлены в прокуратуру для экспертизы.

Как сообщает "Европейская правда", посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны на ситуацию.

"Такие методы протестующих не должны толероваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволять подобных варварских действий в будущем", – заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

На инцидент на границе отреагировал мэр Львова Андрей Садовый, назвав такие действия низостью и позором.

"Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. Украинцы буквально поливают кровью поля, которые дают это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну - это как работать сапером", - написал он в своем телеграмм-канале.

Напомним, Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров". По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Автор:
Ольга Колесниченко