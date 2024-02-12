Мінагрополітики зробило заяву щодо знищення українського зерна на кордоні з Польщею

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна протестувальниками на українсько-польському кордоні.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства на Facebook.

"Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних. Ми розуміємо, коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб. Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору", - зазначили у пресслужбі.

У Мінагро зауважили, що вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя.

"Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами", - додали в міністерстві.

Також у Мінагро висловили щиру вдячність полякам, які допомагали і продовжують допомагати українському народу в цей важкий час.

"Окремо хочемо зазначити, ми абсолютно впевнені, що такі випадки не зможуть вплинути на нашу спільну боротьбу і на велику підтримку польського народу, яку ми відчуваємо протягом 2 років у війні проти російського загарбника", - підсумували у міністерстві.

Скандал з висипаним зерном з українських фур

Як повідомляв Укрінформ, поблизу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" невідомі із числа протестувальників пошкодили українські вантажівки та висипали з них зерно. Відео того, що трапилося, опублікували у соцмережах 11 лютого.

На польському кордоні протестувальники висипають зерно з українських вантажівок. pic.twitter.com/WI04x29yQr — NV (@tweetsNV) February 11, 2024

Поліція польського міста Хелм почала розслідування інциденту.

"Після оформлення документів до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України", - поінформувала Ева Чиж із головного управління міської поліції Хелма, передає Польське радіо.

Зазначається, що поліція перевіряє деталі інциденту, збирає докази, після чого всі зібрані матеріали буде направлено до прокуратури для експертизи.

Як повідомляє "Європейська правда", посольство України у Польщі чекає на рішучу реакцію польської сторони на ситуацію.

"Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому", – заявив посол України у Польщі Василь Зварич.

На інцидент на кордоні відреагував мер Львова Андрій Садовий, назвавши такі дії ницістю та ганьбою.

"Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото — українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок. Псевдоблокада на кордоні триває. Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина. Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів". За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.