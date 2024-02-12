Польські фермери заблокували два пункти пропуску та відновили блокування "Шегині"

12 лютого о 10:10 розпочалися акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін". Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину.

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Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Зазначається, що легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлюватись у звичайному режимі.

Також у ДПСУ повідомили, що заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув". Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.

Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині", яке було тимчасово припинено 10 лютого. Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

Нагадаємо, польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Скандал з висипаним зерном з українських фур

Як повідомляв Укрінформ, поблизу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" невідомі із числа протестувальників пошкодили українські вантажівки та висипали з них зерно. Відео того, що трапилося, опублікували у соцмережах 11 лютого.

На польському кордоні протестувальники висипають зерно з українських вантажівок. pic.twitter.com/WI04x29yQr — NV (@tweetsNV) February 11, 2024

Поліція польського міста Хелм почала розслідування інциденту.

"Після оформлення документів до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України", - поінформувала Ева Чиж із головного управління міської поліції Хелма, передає Польське радіо.

Зазначається, що поліція перевіряє деталі інциденту, збирає докази, після чого всі зібрані матеріали буде направлено до прокуратури для експертизи.

Як повідомляє "Європейська правда", посольство України у Польщі чекає на рішучу реакцію польської сторони на ситуацію.

"Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому", – заявив посол України у Польщі Василь Зварич.

На інцидент на кордоні відреагував мер Львова Андрій Садовий, назвавши такі дії ницістю та ганьбою.

"Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото — українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок. Псевдоблокада на кордоні триває. Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Чим незадоволені польські фермери

Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.