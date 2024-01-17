Європейська комісія відхилила пропозицію Польщі щодо відновлення мита на експорт агропродукції з України

Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, пише Business Insider.

"Ми звернулися до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі продукти, але це було відхилено ЄК", — зазначив чиновник.

Він додав, що планує обговорити мита на українську агропродукцію із єврокомісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом.

Зокрема польський міністр хоче підняти питання надлишку сільськогосподарських товарів з України та зміни до постанови ЄС про призупинення дії квот.

Секерський наголосив, що Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

Він зауважив, що вже видно перші результати польсько-українських переговорів щодо експорту агропродукції.

"У нинішній складній ситуації ми хочемо виробити прийнятний для всіх учасників спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України. Ми аналізуємо та проводимо внутрішні консультації щодо, зокрема, запропонованого українською стороною механізму ліцензування експорту сільськогосподарської продукції до Польщі", - підкреслив міністр АПК Польщі.

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Наразі Єврокомісія готує проєкт постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

Конфлікт з Польщею та іншими сусідами довкола експорта зерна

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

15 січня Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило, що п’ять східних країн Європейського Союзу звернулись до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію.

Також на початку листопада польські перевізники оголосили страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у низці пунктів, а 23 листопада до них приєдналися аграрії, заблокувавши пункт пропуску "Медика - Шегині".

Протести то призупинялися, то відновлювалися, і лише 6 січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону з Україною в пункті "Медика – Шегині".

Джерело фото: ua.depositphotos.com