Уряд Румунії провів успішні переговори з фермерами, але блокада кордону з Україною продовжується

Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували та блокували кордон з Україною.

Про це повідомило видання Euractiv.

Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів, але обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.

Зокрема, румунська влада зобов'язалась:

повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року;

негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити;

прийняла запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України (чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS в порту Констанца).

За словами Маріуса Міку, одного з представників фермерів на переговорах, угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга.

Міку додав, що важливо, аби уряд надав дозвіл на відступ від обов'язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожному господарстві до 31 січня.

Румунські фермери заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

15 грудня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів у напрямку пункту пропуску "Сірет", а також заблокували КПП "Вікову-де-Сус", які знаходяться навпроти українського пункту пропуску "Порубне" і " Красноїльськ" відповідно.

Румунські фермери й автоперевізники кілька днів протестували через підвищення цін на автострахування й пальне. Вони звинувачують владу своєї країни в тому, що та надає пріоритет іноземним компаніям, тоді як вітчизняні транспортні та сільськогосподарські фірми перебувають на межі банкрутства.

Учасники акції вимагають скасувати подвійне оподаткування, оптимізувати процеси на митниці і врегулювати антидемпінгове законодавство.

Нагадаємо, 13 січня, протестувальники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Блокування тривало протягом шести годин, після чого було припинене.

Того вечора представники Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії зустрілися з перевізниками й фермерами, погодивши низку пунктів для врегулювання ситуації, які можна було б реалізувати протягом 30 днів. Попри це, протест продовжився.