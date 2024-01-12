ЄС виділяє 126 млн євро румунським портам, щоб покращити експорт з України

У рамках програми "Шляхи солідарності" Європейська комісія виділяє 126 млн євро Румунії для інвестицій у порти, які зіткнулися зі збільшенням експорту української продукції.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зазначається, що логістичні компанії, які працюють у румунських портах, отримають гранти у розмірі до 10 млн євро.

Мова йде про порти, що розташовані на східному кордоні ЄС (Констанца, Галац, Джурджу), на каналі Дунай-Чорне море (Поарта-Альба, Мідія та Наводарі) та Сулінському каналі або "порти-супутники" Констанци (Мідія та Мангалія).

Фінансування надане на запит Румунії, яка повідомила Єврокомісію про свої плани підтримати компанії в румунських портах для інвестування в додаткові вантажно-розвантажувальні або складські потужності для переробки товарів з України.

Оператори отримають допомогу, яка необхідна для покриття додаткових витрат на обладнання та складські приміщення для обробки вантажів, що відхиляються від їх звичайних торгових маршрутів.

Схема з бюджетом 126 млн євро діятиме до 31 грудня 2024 року.

"Ці кошти дозволять Румунії скоротити вузькі місця, що виникли через раптове збільшення кількості товарів, що прибувають до портів узбережжя Дунаю та Чорного моря. Фінансування допоможе портовим операторам обробляти та зберігати товари, тим самим знижуючи блокаду, викликану війною Росії проти України. Це зробить внесок у план дій ЄС "Шляхи солідарності", не порушуючи при цьому надмірну конкуренцію на єдиному ринку", - заявила Маргрет Вестагер, віце-президент Єврокомісії з конкурентної політики.

Україна збільшує експорт зерна через порти Румунії

Завдяки різкому збільшенню поставок з України та поточним інфраструктурним проектам, чорноморський порт Румунії Констанца зафіксував найвищий експорт зерна у 2023 році.

Згідно з повідомленням, у минулому році порт відвантажив 36 мільйонів метричних тонн зерна, що на 50% більше, ніж у попередньому році. Українське зерно склало приблизно 40% від загального обсягу, або 14 млн тонн, порівняно з 13,0 млн на кінець листопада та з 8,6 млн за весь 2022 рік.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, а Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва після початку повномасштабного вторгнення.

Румунія прагне збільшити свою транзитну спроможність для українського зерна до 4 мільйонів тонн на місяць і зараз модернізує залізничну та автомобільну інфраструктуру в порту та навколо нього.

Також Україна та Румунія домовилися про запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції в порту Констанца.

Через територію Румунії на експорт йде до 60% українського зерна.