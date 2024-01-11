У 2023 Україна збільшила експорт зерна через Констанцу на понад 60%

Завдяки різкому збільшенню поставок з України та поточним інфраструктурним проектам, чорноморський порт Румунії Констанца зафіксував найвищий експорт зерна у 2023 році.

Про це пише видання Reuters.

Згідно з повідомленням, у минулому році порт відвантажив 36 мільйонів метричних тонн зерна, що на 50% більше, ніж у попередньому році. Українське зерно склало приблизно 40% від загального обсягу, або 14 млн тонн, порівняно з 13,0 млн на кінець листопада та з 8,6 млн за весь 2022 рік.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, а Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва після початку повномасштабного вторгнення, коли Росія почала неодноразово завдавати ударів по її річковим портам, розташованим через Дунай з боку Європейського Союзу та члена НАТО Румунії.

Адміністрація порту повідомила, що загальний обсяг вантажообігу в Констанці в 2023 році склав 92,5 мільйона тонн, що на 22,5% більше, ніж у 2023 році.

Румунія прагне збільшити свою транзитну спроможність для українського зерна до 4 мільйонів тонн на місяць і зараз модернізує залізничну та автомобільну інфраструктуру в порту та навколо нього.

Як повідомляли у порту, фінансовані ЄС інвестиційні проекти в Констанці та її околицях, складають 546,8 мільйона євро (598,47 мільйона доларів), а інші проекти вартістю ще 218 мільйонів євро поки що очікують на розгляд.

Reuters пише, що у грудні міністр транспорту Румунії Сорін Гріндеану заявив, що фінансований ЄС проект із забезпечення цілодобової навігації на Сулінському каналі річки Дунай, який веде до Констанци, був завершений і почне працювати до навчання персоналу.

Додамо, як зазначав у жовтні премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, через територію Румунії на експорт йдуть до 60% українського зерна. Констанца стала найбільшим експортним маршрутом. Туди зерно надходить автомобільним, залізничним або баржним транспортом через Дунай. Тому Україна працює над збільшенням пропускної здатності в порту.

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