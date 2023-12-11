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Румунія погодила ідею щодо збільшення експорту українського зерна
Україна та Румунія домовилися про запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції в порту Констанца. Про це повідомив гендиректор державної судноплавної компанії "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.
Він зазначив, що протягом січня-лютого румунська сторона обіцяє провести тендер та напрацювати нормативну базу, а в березні планується введення стоянки в експлуатацію.
“Сподіваємось, умови використання стоянки будуть ринковими і прозорими”, – висловився Москаленко.
Крім того, відомо, що країни домовилися про створення онлайн-черги на обробку барж в Констанці, що має додати роботі більшої прогнозованості.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Експорт зерна: чому важливі домовленості з Румунією?
Після того, як в липні Росія заявила про припинення участі в зерновій угоді, Україна була вимушена використовувати для експорту зерна переважно річковий, залізничний та автомобільний транспорт. І лише у вересні цивільні судна почали використовувати на вхід морський зерновий коридор, організований Україною самостійно.
Румунські порти стали для Києва головним транзитним вузлом після припинення дії зернової угоди. Як зазначав у жовтні премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, через територію Румунії на експорт йдуть до 60% українського зерна.
Констанца стала найбільшим експортним маршрутом. Туди зерно надходить автомобільним, залізничним або баржним транспортом через Дунай. Тому Україна працює над збільшенням пропускної здатності в порту.
Як тепер пояснив гендиректор "Українського Дунайського пароплавства" Дмитро Москаленко, простої барж у Констанці завдають додаткових витрат для власників вантажу і спричиняють катастрофічну втрату ефективності використання флоту.
Джерело фото: ua.depositphotos.com