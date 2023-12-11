Румунія погодила ідею щодо збільшення експорту українського зерна

Україна та Румунія домовилися про запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції в порту Констанца. Про це повідомив гендиректор державної судноплавної компанії "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Він зазначив, що протягом січня-лютого румунська сторона обіцяє провести тендер та напрацювати нормативну базу, а в березні планується введення стоянки в експлуатацію.

“Сподіваємось, умови використання стоянки будуть ринковими і прозорими”, – висловився Москаленко.

Крім того, відомо, що країни домовилися про створення онлайн-черги на обробку барж в Констанці, що має додати роботі більшої прогнозованості.

Експорт зерна: чому важливі домовленості з Румунією?

Після того, як в липні Росія заявила про припинення участі в зерновій угоді, Україна була вимушена використовувати для експорту зерна переважно річковий, залізничний та автомобільний транспорт. І лише у вересні цивільні судна почали використовувати на вхід морський зерновий коридор, організований Україною самостійно.

Румунські порти стали для Києва головним транзитним вузлом після припинення дії зернової угоди. Як зазначав у жовтні премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, через територію Румунії на експорт йдуть до 60% українського зерна.

Констанца стала найбільшим експортним маршрутом. Туди зерно надходить автомобільним, залізничним або баржним транспортом через Дунай. Тому Україна працює над збільшенням пропускної здатності в порту.

Як тепер пояснив гендиректор "Українського Дунайського пароплавства" Дмитро Москаленко, простої барж у Констанці завдають додаткових витрат для власників вантажу і спричиняють катастрофічну втрату ефективності використання флоту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com