Перші цивільні судна скористалися коридором до портів України, – Кубраков

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів. Про це 16 вересня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, після того, як кілька суден вийшли з України коридором, балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Судна перебувають під прапором Палау, а екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Тимчасовий коридор для суден: що відомо

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Тому нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море.

Із 16 серпня тимчасовим коридором евакуювалися пʼять суден, які перебували в портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Ідеться про контейнеровоз Joseph Schulte й балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma. Однак до українських портів судна не йшли.