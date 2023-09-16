Первые гражданские судна воспользовались коридором к портам Украины, – Кубраков

Первые гражданские судна воспользовались временным коридором в направлении украинских портов. Об этом 16 сентября сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, после того, как несколько суден вышли из Украины по коридору, балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

Суда находятся под флагом Палау, а экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Временный коридор для суден: что известно

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Поэтому недавно в Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся к или из морских портов через Черное море.

С 16 августа временным коридором эвакуировались пять суден, которые находиились в портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения РФ. Речь идет о контейнеровозе Joseph Schulte и балкерах Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma. Однако в украинские порты судна не шли.